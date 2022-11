IND vs BAN: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच बुधवार को एडिलेड (Adelaide Oval Stadium) में मुकाबला खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों ने एक-एक बदलाव किया है. बांग्लादेश ने सौम्य सरकार की जगह शोरिफुल इस्लाम और भारत ने दीपक हुड्डा की जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है.

ND vs BAN T20 Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (India Playing XI): केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह।

बांग्लादेश (Bangladesh Playing XI): नजमूल हुसैन शान्तो, लिटन दास, शाकिब अल हसन (कप्तान), आफिफ हुसैन, यासिर अली, मोसादेक हुसैन, शोरिफिलु इस्लाम, नूरूल हसन (विकेटकीपर), मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, तस्कीन अहमद।

