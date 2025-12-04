कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कौन-कौन होगा शामिल? देखें मेहमानों की लिस्ट

Mathura Katha Vachak Indresh Upadhyay Marriage: वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 दिसंबर को जयपुर के फाइव स्टार होटल ताज आमेर में धूमधाम से विवाह होगा. इस भव्य समारोह के लिए फिल्म जगत से लेकर कई नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा गया है. आइए जानते हैं कौन-कौन से खास मेहमान कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शिरकत कर सकते हैं.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कौन होगा मेहमान (Indresh Upadhyay Marriage Guest List)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य आ सकते हैं. इसके अलावा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज को शादी का निमंत्रण भेजा गया है. बताया जा रहा है कि बॉलीवुड सिंगर बी प्रॉक भी शादी में शिरकत करने के लिए जयपुर आ रहे हैं. इसके अलावा पुंडरीक गोस्वामी, गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी समेत कई संत और महंत कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह के साक्षी बनेंगे.

5 दिसंबर को होगी शादी

बता दें कि 5 दिसंबर यानी शुक्रवार को कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह समारोह संपन्न होगा. इससे पहले 3 दिसंबर को वह धूमधाम से बारात लेकर जयपुर के लिए रवाना हुआ थे. रमणरेती आश्रम में हल्दी और संगीत समत अन्य रस्मों की अदायगी की गई थी. इस दौरान परिवार के लोग, रिश्तेदार और करीबी लोग शामिल हुए थे. आश्रम को खास तौर से सजाया गया था. भक्तिमय नजारा देखने लायक था.

कौंन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनियां?

जानकारी के मुताबिक कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली दुल्हनिया का नाम शिप्रा शर्मा है. वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं. मौजूदा समय में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर जिले में रहता है. शिबर के पिता हरेंद्र शरमा डीएसपी रह चुके हैं.