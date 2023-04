LSG vs PBKS Dream 11 Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर दांव लगाकर बनाएं बेस्ट ड्रीम 11 टीम, हो सकते हैं मालामाल!

IPL 2023 PBKS vs LSG Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का 21वां मुकाबला मुकाबला आज यानी शनिवार, 15 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स (LSG vs PBKS) के बीच होना है. दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगी. दोनों ही टीमें हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. PBKS vs LSG मैच को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) हैं, जबकि शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में देखना होगा कि दोनों कप्तान किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरते हैं. वहीं, ड्रीम 11 खेलने के शौकीन फैंस के लिए भी एक परफेक्‍ट टीम बनाने की चुनौती होगी. ऐसे में आपकी फैंटसी टीम बनाने के लिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है. आइये जानते हैं कि अपनी फैंटसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं.

वेन्यू: भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ

समय: शनिवार, 15 अप्रैल, शाम 7:30 (भारतीय समयानुसार)

टॉस: शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार)

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम पंजाब किंग्स ड्रीम11 प्रीडिक्शन (LSG vs PBKS Dream 11 Prediction)

विकेटकीपर: निकोलस पूरन,जितेश शर्मा

बल्लेबाज: शिखर धवन (कैप्टन) ,केएल राहुल

ऑल राउंडर: मार्कस स्टोइनिस,सैम क्यूरन,क्रुणाल पांड्या

गेंदबाज: अर्शदीप सिंह,कगिसो रबाडा,अमित मिश्रा, मार्क वुड (वाइस कैप्टन)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 (LSG vs PBKS Probable Playing XIs)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Probable Playing XIs) - केएल राहुल (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, काइल मायर्स, दीपक हुड्डा, क्रुणाल पंड्या, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), मार्क वुड, आवेश खान, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा.

पंजाब किंग्स (PBKS Probable Playing XIs)- शिखर धवन (कप्तान), शाहरुख खान, सैम करन, मैथ्यू शॉर्ट, लियम लिविंगस्टन, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), राहुल चाहर, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह,कगिसो रबाडा.

LSG vs PBKS Live Streaming: लखनऊ और पंजाब का मैच फ्री में कहां और कब देख सकेंगे, जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स