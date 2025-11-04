आग की लपटों में घिरा ताजमहल, धुंए का गुबार! वीडियो बनाते सैकड़ों लोग, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

Agra Taj Mahal: ताजमहल में आग लगने और उसके ऊपर उठते काले धुंए के गुबार ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. वीडियो में ताजमहल को देखने आए सैकड़ों लोग आग लगने का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसने भी इस वीडियो को देख उसके सिहरन सी दौड़ गई. हर कोई हैरान है कि दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल जिसकी सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम है भला उसमें आग कैसे लगी. लेकिन जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई चौंकाने वाली थी.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ताजमहल के मुख्य मकबरे और उसकी गुंबद में भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही है. आग इतनी भयंकर है कि ताजमहल के ऊपर काले धुंए का गुबार दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी ताजमहल के प्रांगण में सैलानियों की भारी भीड़ है और उनमें कोई अफरा-तफरी नहीं है. लोग बड़ी तसल्ली से अपने स्मार्ट फोन से आग लगने का वीडियो बना रहे हैं. यह पूरा वीडियो 30 सेकंड से ऊपर का है.

लेकिन जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो पाया गया कि यह वीडियो एआई(Artificial Intelligence) से बनाया गया है. इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है. यह वीडियो एडरियन गी (Adrian Gee) नाम के फेसबुक अकाउंट से 29 सितंबर को शेयर किया गया था. जिसे अब तक मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. 8 हजार लोगों ने तो इसे फेसबुक से शेयर किया है. वहीं जब हमने एडरियन गी (Adrian Gee) का अकाउंट चेक किया तो पाया कि एडरियन गी (Adrian Gee) के 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और वो पहले भी इस तरह के कई वीडियो शेयर कर चुके हैं.

