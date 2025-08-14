Amethi News: भैंसों की हिम्मत के आगे पस्त हुआ तेंदुआ, सेकंडों में किया काम तमाम, उत्तर प्रदेश के इस जिले में हुई हैरान कर देने वाली घटना

Buffalo Attacked Leopard: तेंदुआ के आगे इंसान और पालतू जानवरों की हवा खराब हो जाती है. लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में दहशत का दूसरा नाम बन चुका आदमखोर तेंदुआ किसी शिकारी की गोली नहीं बल्कि भैंसों के हमले में मारा गया.
Trending Photos
अमेठी: तेंदुआ एक खूंखार, खतरनाक और ताकतवार जानवर होता है, इंसान हों या पालतू जानवर तेंदुए को देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है. लेकिन अमेठी में दहशत का प्रयाय बने तेंदुए को भैंसों ने मार डाला. जबकि तेंदुआ बाड़ में भैंसों का शिकार करन के लिए ही घुसा था. यह हैरान क देने वाली घटना के अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र के नेवाद गांव की है.
तेंदुआ की दहशत में जागने लगा था गांव
कुछ दिन पहले नेवाद गांव में एक तेंदुआ ने कई लोगों पर अलग-अलग समय हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. इतनी ही नहीं तेंदुए ने इलाके में ग्रामीणों के पालतू पशुओं पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लिया. इलाके में तेंदुआ का बढ़ता आतंक देख ग्रामीणों ने रात में सामूहिक रूप से पहरा देना शुरू कर दिया.
भैंसों के शिकार में तेंदुए की गई जान
कुछ दिन पहले जब ग्रामीण रात को पहरा दे रहे थे तभी गांव के घर से शोर सुनाई दिया कि तेंदुआ पशुओं के बाड़े में घुस गया है. सुनते ही ग्रामीण बचाव के लिए इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे और उस घर और बाड़ें को घेर लिया. तभी घर के लोग बाहर आए और उन्होंने बताया कि उनकी भैंसों ने तेंदुआ का मार दिया है. तेंदुए ने भैंस के बच्चे पर हमला किया था यह देख भैंसों ने एक साथ तेंदुए पर हमला बोल दिया.
तेंदुआ की मौत पर वन विभाग भी हैरान
मौके पर जाकर देखा तो तेंदुआ बुरी तरह घायल था. वन विभाग को खबर की गई. वन विभाग की टीम के साथ आए डॉक्टर ने तेंदुआ की हालत देखकर बताया कि वो मर चुका है. जिसके बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
भैंसों के हमले में तेंदुए की मौत की घटना भले ही करीब दो हफ्ते पहले की है लेकिन हैरान कर देने वाली यह घटना लगातार सुर्खियों में है.
ये भी पढ़ें: मौत' से किये दो-दो हाथ! तेंदुआ ने किया हमला तो युवक ने दबोचा, हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें: हॉर्न और डीपर देने पर सड़क पर डटा रहा तेंदुआ, बहराइच से सामने आया 'जंगल के जिद्दी' का वीडियो
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !