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Etawah: 200 साल बाद चंबल के बीहड़ में कहां से आया बब्बर शेर? वायरल वीडियो से ग्रामीणों में दहशत, अधिकारियों में हड़कंप

Etawah Trending News: उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल के बीहड़ में बब्बर शेर देखे जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एक तरफ जहां आसपास के गावों में दहशत का माहौल है तो वहीं चंबल सेंचुरी के अधिकारी  इस घटना की जांच करने में दिन-रात एक कर रहे हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 24, 2026, 11:45 PM IST
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चंबल के बीहड़ में शेर दिखा
चंबल के बीहड़ में शेर दिखा

अन्नू चौरसिया /इटावा: जनपद में चंबल के बीहड़ में बब्बर शेर देखे जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बब्बर शेर का बीहड़ के एक टीले पर बैठे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले का संज्ञान आने के बाद सेंचुरी की 3 टीम लगाकर कांबिंग की जा रही है और वायरल वीडियो की पुष्टि करने में विभाग जुटा हुआ है. 

क्या है पूरा मामला
इटावा जनपद के चकरनगर तहसील इलाके के अंतर्गत चंबल सेंचुरी के बीहड़ी इलाके में बब्बर शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बब्बर शेर के वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीहड़ के एक मिट्टी के टीले पर किस तरह से बब्बर शेर आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है. टीले पर बैठे बब्बर शेर का किसी ग्रामीण ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

अधिकारियों में हड़कंप
वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी जब राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के अधिकारियों को लगी तो आनन-फानन में सेंचुरी कर्मियों की तीन टीमों को बीहड़ में उतारा गया. तीन टीमों में करीब 12 सदस्यों द्वारा लगातार सेंचुरी इलाके में कांबिंग की जा रही है. 

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ऐसा बताया गया है कि अभी तक तेंदुआ व अन्य जंगली जानवर तो बीहड़ी इलाके में देखे जा सकते थे लेकिन बब्बर शेर देखे जाने का यह पहला मामला सामने आया है. हालांकि इस पूरे मामले में वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन वायरल वीडियो में साफ तौर पर ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि यह वीडियो उन्हीं के क्षेत्र का है.

वायरल वीडियो ने फैलाई दहशत
एक तरफ वायरल वीडियो ने जहां सेंक्चुरी के अधिकरियों की नींद उड़ा दी है वहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है. हालांकि बब्बर शेरों की संख्या परिवार सहित चार बताई जा रही है. इस मामले में चंबल सेंचुरी के अधिकारी और कर्मी पूरे मामले में एहतियात बरत रहे हैं और इलाके में रहने वाले लोगों को अकेले जंगल की तरफ ना जाने की सलाह भी दे रहे हैं, ताकी उनकी जान खतरे में न पड़ जाए.

वहीं विभाग वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि 200 वर्ष पहले इस क्षेत्र में शेर पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में कोई शेर नहीं देखा गया. 

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