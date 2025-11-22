Barabanki News: तोड़ी कचौड़ी, निकली छिपकली... बाराबंकी में 'गु्प्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियों' की दुकान पर मचा हंगामा

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित “गुप्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियां” की दुकान खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी और जानलेवा लापरवाही सामने आयी. दुकान पर शनिवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां एक ग्राहक ने कचौड़ी खरीदी और जैसे ही खाने के लिए तोड़ी तो उसमें मरी हुई छिपकली दिखाई दी. छिपकली को देखते ही ग्राहक के पसीने छूट गये.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक यहां शनिवार को एक ग्राहक ने कचौड़ी व सब्जी खरीदी और उसे घर ले जाकर खाने का विचार किया. लेकिन जब उसने सब्जी का पत्तल खोला तो उसमें मरी हुई छिपकली देखकर उसके होश उड़ गए. ग्राहक घबरागया और सोचा कि अगर यह गलती से खा ली जाती तो जान भी जा सकती थी. उसने तुरंत ही सब्जी और कचौड़ियां उठाईं और सीधा दुकान पर पहुंच गया. इस दौरान जब उसने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा उसे फेंक दीजिए हम दूसरी दे देते हैं.

दुकानदार का रवैया देख ग्राहक ने पुलिस को फोन किया

स्वास्थ्य सुरक्षा के इस गंभीर मामले को देखकर ग्राहक ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए. घटना के दौरान दुकानदार ने अपना सामान समेटकर दुकान बंद करने का प्रयास किया.

Add Zee News as a Preferred Source

दुकान पर हो रहा था नियमों का उल्लंघन

इसी बीच मीडिया के पहुंचने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई इस दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था.

घटना के बाद लोग कर रहे कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद शहर की अन्य कचौड़ी और नाश्ते की दुकानों की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं. स्थानीय निवासियों ने खाद्य विभाग से मांग की है कि ऐसे प्रतिष्ठानों की कड़ी जांच की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

Watch Video: मथुरा में 'लस्सी युद्ध! दुकानदारों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से किया हमला

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !