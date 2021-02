लखनऊ की पौलोमी को Forbes सूची में मिला स्थान, अनाथ बच्चों के लिए करती हैं सराहनीय काम

लखनऊ: लखनऊ (Lucknow) की रहने वाली और पेशे से वकील पौलोमी पाविनी शुक्ला (Poulomi Pavini Shukla) को फोर्ब्स पत्रिका (Forbes magazine) ने 'इंडिया 30 अंडर 30 2021' की सूची में जगह दी है. उन्हें यह सम्मान अनाथ बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के लिए दिया गया. वह दिन-रात बच्चों के उत्थान के प्रयास में लगी रहती हैं. गौरतलब है कि फोर्ब्स हर साल 30 साल से कम उम्र के 30 ऐसे लोगों की सूची जारी करती है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किया हो.

जगह मिलने पर जताई खुशी

फोर्ब्स द्वारा 'इंडिया 30 अंडर 30 2021 में जगह पाकर पौलोमी बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि 'भुज के भूकंप से अनाथ हुए बच्चों से मिलने के बाद मैं इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हुई. मैं अपने जरिए इन अनाथ बच्चों की दशा दुनिया के सामने लाना चाहती हूं क्योंकि इनकी कोई पहचान नहीं है.''

Lucknow based lawyer Poulomi Shukla features in Forbes' 'India 30 under 30, 2021 list' for her work in educating orphans

"I found my passion meeting children orphaned by Bhuj earthquake. I want to highlight their plight more by my recognition as they don't have voice," she says pic.twitter.com/fQpaUrKJxb

— ANI UP (@ANINewsUP) February 4, 2021