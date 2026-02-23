Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3120055
Zee UP-UttarakhandUPUK Trending News

25 हजार की पिचकारी, 40 हजार की बाल्टी... नवाबों के शहर को 'चांदी के चांद पर पहुंचे दाम' की नहीं फिक्र, सुनारों को जमकर मिले ऑर्डर!

Holi Costliest Pichkari: होली का त्योहार आने वाला है और बाजार में अभी से तमाम तरह की पिचकारी, उपहार बिक रहे हैं. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ में 25 हजार रुपये तक की पिचकारी और गिफ्ट में देने के लिए लड्डू गोपाल की मूर्ति के दाम 60 हजार रुपये से भी ज्यादा हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 23, 2026, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांदी की पिचकारी-बाल्टी और लड्डू गोपाल
चांदी की पिचकारी-बाल्टी और लड्डू गोपाल

Lucknow: होली का त्योहार करीब आ रहा है, इसलिए बाजारों में अभी से तरह-तरह की पिचकारी और तमाम तरह के उपहार बिक रहे हैं. पिचकारी की बात की जाए तो तकनीक के इस दौर में एक से बढ़कर एक पिचकारी बिक रही हैं. पिचकारियों ने हमेशा से ही बच्चों को काफी लुभाया है, बच्चों को खिलौने वाली पिचकारी काफी पसंद होती है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि परंपरागत पिचकारी अभी भी सबसे ज्यादा महंगी हैं. कहां बिक रही हैं ये परंपरागत महंगी पिचकारी ...आइये ले चलते हैं आपको लखनऊ के सर्राफा बाजार में. 

25 हजार तक की पिचकारी 
लखनऊ के चौक सर्राफा बाजार में इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए चांदी की पिचकारी बिक रही है. इस पिचकारी की कीमत 8000 रुपये से शुरू होती है और 20 से 25000 रुपए तक में बिकती है. 

60 हजार रुपये से ज्यादा के लड्डू गोपाल
इसके अलावा गिफ्ट में देने के लिए चांदी के लड्डू-गोपाल भी बिक रहे हैं. होली खेलते हुए दिखने वाले चांदी के इन लड्डू गोपाल की कीमत 60 हजार रुपये से शुरू होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

होली खेलने के लिए चांदी की बाल्टी 
सोने चांदी के दाम वैसे तो आसमान छू रहे हैं मगर इस बार लखनऊ के चौक सराफा बाजार में चांदी की पिचकारी चांदी की बाल्टी बिक रही है. चांदी की पिचकारी की कीमत 8 हजार से शुरू होती है  और 25 हजार तक जाती है. तो वहीं चांदी की बाल्टी की कीमत 40 हजार रुपये से शुरू होती है.

याद दिला दें कि लखनऊ नवाबों का शहर है, और यहां कई ऐसे रईस और शौकीन हैं जो चांदी की पिचकारी से होली खेलते हैं उनके लिए चांदी की पिचकारी खास ऑर्डर पर तैयार की जाती है. 

क्या कहते हैं ज्वेलर्स
माहेश्वरी ज्वेलर्स के मालिक विनोद माहेश्वरी ने बताया कि हम लोग हर साल चांदी की पिचकारी, चांदी की बाल्टी और चांदी के लड्डू गोपाल बनाकर बेचते हैं. फिलहाल चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन खरीदने वाले तो खरीदते ही हैं वो दाम की परवाह नहीं करते हैं. क्योंकि होली का त्योहार साल में एक बार आता है, वहीं चांदी की पिचकारी हम लोग ऑर्डर पर भी बनाते हैं. उनके कई ऐसे ग्राहक हैं जो होली खेलने के लिए ऑर्डर पर चांदी की पिचकारी और बाल्टी बनवाते हैं. 

ये भी पढ़ें: रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा

ये भी पढ़ें: ‘पैनामार होली’: यूपी के इस गांव में होली पर महिलाओं से पिटने की होड़, सबसे ज्यादा मार खाने वाले की बल्ले-बल्ले!

TAGS

Holi 2026Lucknow latest news

Trending news

Holi 2026
चांदी इतनी महंगी तो क्या हुआ! लखनऊ में बिक रही चांदी की पिचकारी और बाल्टी, जानें दाम
UP News
डेटा सेंटर से लॉजिस्टिक्स तक, सिंगापुर से यूपी के लिए खुल सकते हैं निवेश के दरवाजे
Lucknow Accident
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटने से 5 की मौत, पंजाब से दरभंगा जा रही थी बस
UP Chief Minister
CM सिंगापुर तो केशव जर्मनी में.... कौन चला रहा राज्य? किसके भरोसे लखनऊ की कमान?
Holi 2026
बरसाना की लट्ठमार होली: रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ! जानें कितनी पुरानी ये परंपरा
Azamgarh news
कुत्तों के हमले में 60 भेड़ों की मौत, दर्जनभर घायल; पशुपालक को लाखों का नुकसान
Hapur News
हापुड़ः पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव, पुलिस ने 11 के खिलाफ दर्ज की FIR
baghpat news
बागपत में महिला की हत्या का खुलासा, दुष्कर्म में विफल होने पर उतारा मौत के घाट
Avimukteshwaranand news
अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाला अपराधी है क्या! जानें कौन है आशुतोष
sir in up
डिमोलिशन ने छीना घर, SIR प्रक्रिया में क्या बताएं पता; सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 91 वोटर