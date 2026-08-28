घर का आंगन अचानक बना पाताल! 22 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 18 साल की यशी की मौत, NDRF ने 7 घंटे चलाया रेस्क्यू

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कानपुर/प्रवीन पांड्ये: कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवामीर गांव में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक हादसा हो गया. घर के आंगन की जमीन अचानक धंसने से 18 वर्षीय यशी सविता करीब 25 से 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6:40 बजे हुआ. बताया गया कि यशी नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकली और जैसे ही आंगन की ओर कदम बढ़ाया, अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे धंस गई. देखते ही देखते वह पुराने बोरवेल में समा गई.
बहन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ता गया खतरा
हादसे के समय घर में यशी की बड़ी बहन मौजूद थी. उसने तत्काल रस्सी डालकर बहन को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान आसपास की मिट्टी और धंस गई और यशी और नीचे चली गई. बहन की चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे. सूचना पुलिस को दी गई. करीब 35 मिनट बाद पुलिस पहुंची, जिसके बाद जाजमऊ से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई.
जेसीबी और पोकलेन से शुरू हुआ रेस्क्यू
करीब आठ बजे फायरकर्मियों ने गड्ढे में खुदाई शुरू की, लेकिन मिट्टी लगातार खिसकने के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा. इसके बाद जेसीबी से हादसे वाली जगह से करीब 10 फीट दूर खुदाई शुरू की गई. बरामदे का हिस्सा भी तोड़ा गया. बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुट गईं. यशी की लोकेशन तलाशने के लिए पोकलेन मशीन से करीब 30 फीट तक खुदाई की गई. लगभग सात घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 2:20 बजे करीब 60 जवानों की टीम यशी तक पहुंच सकी.
अस्पताल पहुंचने से पहले टूट गई सांसों की डोर
रेस्क्यू के बाद यशी को अचेत हालत में सीएचसी सरसौल ले जाया गया. डॉक्टर दीपेंद्र उत्तम के मुताबिक, दोपहर 2:43 बजे युवती को अस्पताल लाया गया, लेकिन जांच के दौरान उसकी सांसें नहीं चल रही थीं. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
तीन साल पुरानी बोरिंग बनी हादसे की वजह
परिजनों के मुताबिक, करीब तीन साल पहले मकान बनाते समय आंगन में बोरिंग कराई गई थी. पानी नहीं मिलने पर उस बोरिंग को छोड़कर दूसरी जगह नई बोरिंग कराई गई और पुराने स्थान के ऊपर फर्श बना दिया गया था. लगातार बारिश के बीच जमीन कमजोर होने से पुरानी बोरिंग के आसपास का हिस्सा धंसने की आशंका जताई जा रही है.
भाई को राखी बांधने का सपना रह गया अधूरा
यशी रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी थी. उसका भाई अमित लखनऊ से घर लौट रहा था और यशी उसे राखी बांधने वाली थी. नहाने के बाद वह कजलिया तालाब में प्रवाहित करने जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं.