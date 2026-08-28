Add Zee Business As A Preferred Source
App

घर का आंगन अचानक बना पाताल! 22 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 18 साल की यशी की मौत, NDRF ने 7 घंटे चलाया रेस्क्यू

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अचानक घर का आंगन 20 से 22 फुट धंस गया, जिसमें गिरने से 18 साल की युवती की मौत हो गई. NDRF ने युवती को बचाने के लिए 7 घंटे जेसीबी की मदद से रेस्क्यू चलाया, लेकिन उसकी जान नहीं बची.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 28, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:21 PM IST
घर का आंगन अचानक बना पाताल! 22 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 18 साल की यशी की मौत, NDRF ने 7 घंटे चलाया रेस्क्यू

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कानपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, दो बाइकों की टक्कर में तीन की मौत
2
3
4
5