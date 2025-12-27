Mainpuri Love Story: 9 महीने के मासूम को छोड़ प्रेमी संग कलयुगी मां फरार, साथ ले गई घर का रुपया-जेवर, सदमे में पति

Mainpuri Love Story News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से फिर प्रेम-प्रसंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक 9 महीने के बच्चे की मां अपने पति और घर को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई. वह अपने साथ घर में रखे 50 हजार रुपये और महंगा सामान भी साथ ले गई. अब पीड़ित पति 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है. पीड़ित पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी पर धमकी देने का आरोप लगाया है.

एसपी से पीड़ित पति ने लगाई गुहार

एसपी ऑफिस में पीड़ित पति सत्यभान ने एसपी से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है और अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग की है. वहीं, एसपी ने पीड़ित पति को न्याय का भरोसा दिलाया है. यह मामला थाना भोंगाव क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर का है. पीड़ित पति सत्यभान ने बताया कि वह अपनी बीवी को वापस लाने के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन अब तक वह नहीं मिली है.

छत्तीसगढ़ में करता है नौकरी

जानकारी के मुताबिक, सत्यभान की तीन साल पहले शादी हुई थी. अब उनका एक 9 महीने का बच्चा है. सत्यभान छत्तीसगढ़ के बिजली प्लांट में नौकरी करता है. अब सत्यभान की पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग चलने लगा और वह एक महीने पहले अपने आशिक के साथ फरार हो गई. जब पति को घर वालों ने इसकी सूचना दी तो इस मामले की शिकायत थाने में करवाई गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

पत्नी के प्रेमी पर आरोप लगाते हुए पीड़ित पति ने कहा कि वह फोन करके बार-बार कानपुर समेत कई जगहों पर बुलाता था. पत्नी भी कॉल करके पैसे मांगती थी और कहती थी कि वह होटल में फंस गई है. यह पहली बार नहीं है, जब एक मां अपने बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. शहर के काशीराम कॉलोनी से एक महिला अपने पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ घर से भाग गई. उसकी सबसे छोटी बच्ची सिर्फ 2 साल की है. मां को अचानक घर से गायब देख बच्चे सदमें में हैं. बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

