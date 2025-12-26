पति के नाम लॉन लिया, घर में रखे जेवर बांधे... 5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, सदमे में पति, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मां की ममता और वैवाहिक रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला अपने पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. सबसे छोटी 2 साल की बच्ची का मां को याद कर रो-रोकर बुरा हाल है.
Atul Saxena/ Mainpuri: मैनपुरी से एक चौंकाने वाली और बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है.मैनपुरी शहर के काशीराम कॉलोनी से एक महिला अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. खास बात यह है कि महिला पांच बच्चों की मां है और उसकी सबसे छोटी बच्ची अभी मात्र 2 साल की है. महिला पांचों बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई.
मां के बगैर बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
मां को अचानकर घर से गायब देख बच्चे सदमें में हैं. बच्चे लगातार मां को याद कर रो रहे हैं और मां का इंतजार कर रहे हैं. सबसे छोटी 2 साल की बच्ची का तो रो-रोकर बुरा हाल है. वह समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर उसकी मां घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही है. बच्चों की हालत देखकर मोहल्ले में हर कोई भावुक है.
घटना विस्तार से
मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी अंकुल का 10 वर्ष पहले मेदेपुर निवासी संगीता के साथ प्रेम विवाह हुआ था. 10 साल की शादी के दौरान संगीता ने 5 बच्चों को जन्म दिया. संगीता का पति ट्रक चलाकर परिवार का गुजर बसर कर रहा था और कई-कई दिनों तक ट्रक पर चला जाया करता था. इसी दौरान संगीता कानपुर के रहने वाले किसी अन्य युवक के संपर्क में आ गई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. प्यार परवान चढ़ा और संगीता अपने पांच बच्चों को घर पर ही छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई.
घर में रखे आभूषण और नकदी भी साथ ले गई पत्नी
संगीता घर पर रखे सोने चांदी के आभूषण तो साथ ले ही गई. साथ में पति के नाम सत्तर हजार रुपए का लोन भी कैश कराकर ले गई. संगीता ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया. संगीता की दो साल की सबसे छोटी बच्ची मां को याद कर बिलख बिलख कर रोती है, इन बच्चों के लिए मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी जो आज उनसे छिन गई. पीड़ित अंकुल अब अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है.
इस घटना ने एक और जहां वैवाहिक रिश्तों का भरोसा तोड़ा है तो वहीं मां की ममता को भी शर्मसार कर दिया है.
