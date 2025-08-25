क्या नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे? प्रेमांनद महाराज के बाद रामभद्राचार्य ने बाबा नीम करौली पर दिया ये जवाब

Rambhadracharya News: तुलसी पीठ के संस्थापक जगद्गुरु रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज पर अपने बयान के बाद बाबा नीम करौली पर भी अपनी राय देने के लिए सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने बताया कि क्या बाबा नीम करौली सच में हनुमान जी के अवतार थे?
Rambhadracharya: जगद्गुरु रामभद्राचार्य का प्रेमानंद महाराज पर दिया बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बयान पर संतों में रोष है और कई संतों ने रामभद्राचार्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने किसी अन्य साधु-संत पर टिप्पणी न की हो.
हाल ही में रामभद्राचार्य ने नीम करौली बाबा को लेकर अपने विचार रखे थे. स्टीव जॉब्स से लेकर विराट कोहली और कई बड़ी हस्तियां नीम करौली बाबा के लाखों भक्तों में शुमार हैं. नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कार और आध्यात्यमिक किस्से हैं. भक्त नीम करौली बाबा को साक्षात् हनुमान जी का अवतार मानते हैं.
क्या नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे?
क्या नीम करौली बाबा सच में हनुमान जी के अवतार थे? इस सवाल के जवाब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो ऐसे संतों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. ये तो श्रद्धा और भक्ति की बात है. वैसे हनुमान जी को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा, "चारों जुग परताप तुम्हारा, अर्थात हनुमान जी चारों युगों में हैं. हनुमान जी की कृपा समर्थ गुरु रामदास जी पर थी और बाबा नीम करौली पर भी, अवतार कहना तो अतिरंजना करना (किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना) होगा."
जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बाबा नीम करौली को भक्तों द्वारा हनुमान जी के अवतार बताया श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा है. उन्होंने अपने जीवन काल में जो सेवा भावना दिखाई और जो चमत्कार हुए, वो निश्चित तौर पर दिव्य थे. किसी का अवतार बताना एक गंभीर आध्यात्मिक विषय है जो केवल श्रद्धा और भक्ति के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है. इसका कोई वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाण नहीं है.
रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि नीम करौली बाबा ने खुद को कभी किसी विशेष रूप में प्रस्तुत नहीं किया. वे हनुमान जी की भक्ति करते थे. वे सादा और सरल जीवन व्यतीत करते थे. बाबा नीम करौली के आश्रमों में आज भी हनुमान जी की पूजा प्रमुखता से होती है.बाबा के अनुयायियों का विश्वास है कि उनके अंदर हनुमान जी की शक्तियां विराजमान थीं. बाबा ने कई बार ऐसे चमत्कार किये जो सामान्य मनुष्य की क्षमता से परे हैं.
रामभद्राचार्य का प्रेमानंद महाराज पर बयान
जगद्गुरु रामभद्राचार्य का प्रेमानंद महाराज पर बोलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी बालक के समान हैं. चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं मेरे सामने प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें. या फिर मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें....उनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है. संत-समाज उनके बयान को लेकर नाराजगी जता रहा है.
Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.