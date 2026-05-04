65 की उम्र में NEET: यूपी में एक शख्स ने तोड़ी उम्र की दीवार, सपनों को दी नई उड़ान

Lucknow News: लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर रविवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर किसी को प्रेरित कर दिया. लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में आयोजित नीट (NEET) परीक्षा में 65 वर्षीय अशोक बहार ने भाग लिया. जहां एक ओर युवा परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे, वहीं अशोक बहार का आत्मविश्वास और जज़्बा सबके लिए चर्चा का विषय बन गया.

उम्र देख सुरक्षा कर्मी चौंके

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान अशोक बहार की उम्र को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को संदेह हुआ. हालांकि, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के मिलान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई. इसके बाद परीक्षा कक्ष में उनकी उपस्थिति ने युवा उम्मीदवारों को चौंका दिया. कई छात्रों ने उनके हौसले को सलाम किया और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया.

NEET के परीक्षार्थी के पास LLB और MBA डिग्री

परीक्षा के बाद बाहर निकलते हुए अशोक बहार ने बताया कि वे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और उनके पास एलएलबी और एमबीए की डिग्री है. वे एक खाद बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग प्रमुख के पद पर कार्य कर चुके हैं और वर्ष 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. उन्होंने कहा कि परिवार में शिक्षा और चिकित्सा का माहौल हमेशा से रहा है. उनकी पत्नी डॉ. मंजुल बहार एक चिकित्सक हैं और वर्तमान में अमेरिका में कार्यरत हैं, जबकि उनके कई रिश्तेदार भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं.

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सपनों को पूरा करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और मेहनत जरूरी

अशोक बहार का कहना है कि वे दवाओं के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर की डिग्री न होने के कारण उन्हें दवाएं लिखने का अधिकार नहीं है. यही वजह है कि उन्होंने नीट परीक्षा देने का फैसला किया. उनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ स्पष्ट लक्ष्य और मेहनत की जरूरत होती है.

युवाओं के लिए अशोक बहार की सीख

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि एक-दो बार असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए. परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अशोक बहार का यह कदम उन सभी के लिए एक मिसाल है, जो उम्र या असफलताओं के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले भी देश में कई वरिष्ठ नागरिक नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके हैं, जो यह साबित करता है कि जुनून और लगन के आगे उम्र महज एक नंबर है.

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