एक दिन के बच्चे का भी बनवा सकते हैं Aadhaar, जानें किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

नई दिल्ली: आज के समय में आधार (Aadhaar) हर काम के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना कई काम अटक जाते हैं. अब आप अपने एक दिन के जन्मे बच्चे का भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं. चाहे उसका नाम रखा हो या नहीं उसकी यूनिक आईडेंटिटी जिंदगी भर के लिए बन जाएगी. UIDAI ने नवजात बच्चों के लिए भी आधार की सुविधा दी है. UIDAI ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है.

कुछ अस्पतालों में है Aadhaar बनवाने का प्रोसेस

देश के कुछ शहरों में मौजूद अस्पताल (Hospitals) भी अपने यहां ऐसे जन्में बच्चों का आधार कार्ड बच्चे के जन्म लेते ही आधार कार्ड के लिए प्रोसेस पूरा कर लेते हैं. हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने एक दिन के बच्चे से लेकर के 15 साल के बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं.

UIDAI ने किया tweet

आधार कार्ड बनवाने वाली संस्था UIDAI ने बताया है 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों का भी अब आधार कार्ड बन सकेगा. UIDAI ने ट्वीट कर लिखा है कि हर कोई आधार के लिए इनरोल करा लें - यहां तक ​​कि एक नवजात बच्चे के लिए भी नामांकन किया जा सकता है. इसके लिए आपके पास बस बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता में से एक का आधार card होना चाहिए.

#AadhaarForMyChild

Everyone can enroll for Aadhaar - even a newborn child. All you need is the child's birth certificate and #Aadhaar of one of the parents. Book an appointment from https://t.co/bn84FITjmx#KidsAadhaar #BaalAadhaar #Identity #Appointment pic.twitter.com/4Q8yXBhKKV

— Aadhaar (@UIDAI) February 22, 2021