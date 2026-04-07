वाराणसी में स्वैग पड़ा भारी, बुलेट पर नंबर की जगह लिखवाया "UGC का बाप" पुलिस ने खोजा 'बेटा'

Jaipal/Varanasi: यूपी के वाराणसी में कैंट पुलिस ने एक ऐसी बाइक पकड़ी है जिसे देखकर पुलिसकर्मी भी अपना सिर पकड़ने पर मजबूर हो गए। दरअसल विकास भवन के पास चेकिंग चल रही थी, तभी थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा की नजर एक बुलेट पर पड़ी। बुलेट पर नंबर की जगह लिखा था— ‘UGC का बाप’।

शायद इस बुलेट के मालिक को लगा था कि इस नाम के खौफ से पुलिस उसे रास्ता दे देगी, लेकिन हुआ इसके उलट। पुलिस ने तुरंत गाड़ी का रिजल्ट आउट कर दिया और बुलेट को जब्त कर थाने पहुंचा दिया है। फिलहाल बाइक लावारिस हालत में मिली है और पुलिस अब इसके ''क्रिएटिव'' मालिक का इंतजार कर रही है ताकि उनसे इस अनोखे टाइटल का मतलब समझा जा सके।

वाराणसी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया. कैंट थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक ऐसी बुलेट बाइक पकड़ी गई, जिसकी नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह ‘UGC का बाप’ लिखा हुआ था. इस “क्रिएटिव” अंदाज ने बाइक मालिक को राहत नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई की ओर धकेल दिया.

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पुलिस ने शुरू की बुलेट मालिक की तलाश

घटना विकास भवन के पास की है, जहां पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा की नजर सड़क किनारे खड़ी एक बुलेट पर पड़ी. पहली नजर में बाइक सामान्य लगी, लेकिन पास जाकर देखने पर पुलिसकर्मी हैरान रह गए. नंबर प्लेट पर कोई वैध नंबर दर्ज नहीं था, बल्कि बड़े अक्षरों में विवादित स्लोगन लिखा हुआ था.

बुलेट के मालिक की हुई पहचान

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया. प्रारंभिक जांच में वाहन के मालिक की पहचान कृतिभान मणि त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो चौबेपुर क्षेत्र के उमरहा गांव का निवासी बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वह नगर निगम में संविदा कर्मचारी भी है. फिलहाल पुलिस बाइक को सीज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और मालिक से इस “अनोखे” नंबर प्लेट के पीछे की मंशा जानने की तैयारी में है.

क्या कहता है नियम

इस घटना ने एक बार फिर वाहन नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों की ओर ध्यान खींचा है. ट्रैफिक नियमों के अनुसार, किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर केवल निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखा होना चाहिए. फैंसी फॉन्ट, स्लोगन या अन्य किसी प्रकार का बदलाव कानून का उल्लंघन माना जाता है.

जुर्माना और कानूनी धाराएं

विशेषज्ञों के मुताबिक, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि बार-बार नियम तोड़ने पर अधिक सख्त कार्रवाई, यहां तक कि कानूनी धाराएं भी लग सकती हैं.

वाराणसी की इस घटना ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर “स्टाइल” दिखाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती जारी रहेगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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