नई दिल्ली: कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने प्रक्रिया को आसान करने का निर्णय लिया है. अब टीकाकरण के लिए कोविन(CoWin) पर रजिस्‍ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहीं रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकेंगे.

जानकारी के मुताबिक लोगों को टीकाकरण के लिए जागरुक किया जाएगा. हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों को ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेंगी. गौरतलब है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को टीकाकरण में असुविधा हो रही थी. जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है.

GoI is committed to provide #VaccineForAll under world’s #LargestVaccineDrive

Prior registration on #COWIN is not required to get vaccinated.

Walk-in & assisted registrations are being facilitated for citizens above 18y of age at all #COVID19 vaccination centres in the country. pic.twitter.com/3RTtKX8qI9

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 15, 2021