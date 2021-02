SBI अलर्ट: अगर अभी तक नहीं कराया बैंक खाते को Aadhaar से लिंक, तो इन सुविधाओं को भूल जाइए

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है. बैंक का ये अलर्ट आधार और एसबीआई (SBI) में अकाउंट को लेकर है. स्टेट बैंक ने इस अलर्ट में कहा है कि किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आपका आधार बैंक से लिंक होना जरूरी है. सरकार की ओर से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खाते ग्राहकों के आधार नंबर से लिंक हो जाएं.

सब्सिडी पाने के लिए आधार सीडिंग जरूरी

एसबीआई ने ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है. अलर्ट (Alert)में साफ कहा गया है कि हम अपने ग्राहकों को जानकारी देना चाहते हैं कि बैंक खाते में आधार नंबर की सीडिंग/लिंकिंग उन कस्टमर के लिए जरूरी है जो भारत सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसी भी तरह का फायदा पाना चाहते हैं.

We would like to inform our customers that Aadhaar Card seeding is mandatory for those desirous of receiving any benefit or subsidy from Govt. of India through Direct Benefit Transfer.#DirectBenefitTransfer #AadhaarCard pic.twitter.com/EICJUbBeVC

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 17, 2021