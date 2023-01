The Kashmir Files की Oscars 2023 में एंट्री, डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने शेयर की गुड न्यूज

The Kashmir Files shortlisted for Oscars 2023: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files shortlisted for Oscars) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस फिल्म को ऑस्कर्स 2023 (Oscars 2023) के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. ये भारत से ऑस्कर्स में सलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है. मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात की जानकारी दी है.

BIG ANNOUNCEMENT: #TheKashmirFiles has been shortlisted for #Oscars2023 in the first list of @TheAcademy. It’s one of the 5 films from India. I wish all of them very best. A great year for Indian cinema. — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 10, 2023

विवेक अग्निहोत्री ने मूवी द कश्मीर फाइल्स से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "कश्मीर फाइल्स को द एकेडमी की पहली लिस्ट में Oscars 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. यह भारत की 5 फिल्मों में से एक है. मैं उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. भारतीय सिनेमा के लिए एक महान वर्ष"

बेस्ट एक्टर्स कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए अनुपम खेर

विवेक अग्निहोत्री ने आगे बताया कि द कश्मीर फाइल्स के एक्टर्स पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर सभी बेस्ट एक्टर्स कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये बस शुरूआत है. अभी काफी आगे जाना है.

विवादों में रही फिल्म

द कश्मीर फाइल्स पिछले साल 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी. ये मल्टीस्टारर मूवी थी. यह फिल्म में 1990 में कश्मीर पंडितों के साथ हुई बर्बरता की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी अहम रोल में थे. इस फिल्म पर राजनीति भी खूब हुई थी. इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया था. इसके बावजूद कश्मीर फाइल्स ने बंपर कमाई की थी.

कांतारा ने भी ऑस्कर्स में बनाई जगह

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने ऑस्कर्स में एंट्री मारी है. इस फिल्म ने एकेडमी अवॉर्ड्स की contention लिस्ट में बेस्ट पिक्चर्स और बेस्ट एक्टर कैटेगिरी में जगह बनाई है. बता दें कि कांतारा की ऑस्कर्स में लेट एंट्री हुई है. ऋषभ शेट्टी ने ऑस्कर्स की दो कैटेगिरी में क्वॉलिफाई करने पर खुशी जाहिर की है.

We are overjoyed to share that 'Kantara' has received 2 Oscar qualifications! A heartfelt thank you to all who have supported us. We look forward to share this journey ahead with all of your support. Can’t wait to see it shine at the #Oscars #Kantara @hombalefilms #HombaleFilms — Rishab Shetty (@shetty_rishab) January 10, 2023

कब है 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन?

95वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन 12 मार्च, 2023 को लॉस एंजेलिस के डॉली थिएटर में होगा. टीवी प्रेजेंटर जिमी किमेल (Jimmy Kimmel) इस साल ऑस्कर होस्ट करेंगी.