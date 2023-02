Umesh Pal Shootout: 'बाहुबली' अतीक अहमद को UP आने से लग रहा डर, योगी सरकार की पुलिस को वारंट ना देने की कोर्ट से लगाई गुहार

Mafia Atique Ahmed is Afraid of Coming to Uttar Pradesh: प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और गुर्गों का नाम सामने आ रहा है. अतीक अहमद से पूछताछ के लिए उसे प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है. इसी बीच माफिया ने जान का खतरा बताते हुए यूपी ले जाने के बजाय वर्चुअली बयान दर्ज कराने कोर्ट से मांग की है.