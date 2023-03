खुशखबरी! होली में योगी सरकार की सौगात, इतने दिन बिल्कुल नहीं कटेगी बिजली, घर जाने के लिए 2 हजार से ज्यादा अतिरिक्त बसें

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को होली से पहले दोहरा तोहफा दिया है. दरअसल, होली के मौके पर सात से नौ मार्च तक प्रदेश में बिजली की कटौती (No Power Cut in UP) नहीं होगी. इस संबंध में अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं. वहीं, परिवहन निगम 2065 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा. 07 और 08 मार्च को होली को देखते हुए इस साल भी अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.