UP Weather Forecast: कड़ाके की ठंड के बीच यूपी में बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भी बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल

UP Weather Update: उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. उत्तर प्रदेश (UP Weather Forecast) और उत्तराखंड (Uttarakhand IMD Forecast) में भी लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं. शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इस बीच अब भारत मौसम विज्ञान (IMD) ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश (Rain Alert in UP) को लेकर अलर्ट जारी कर किया है. ऐसे में आने वाले दो-तीन दिन तक ठंड से राहत मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना (Rainfall Alert in Uttar Pradesh)

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, गुरुवार यानी आज और शुक्रवार (13 जनवरी) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. विभाग के मुताबिक, 15 फरवरी तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है. वहीं, 12 फरवरी यानी आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

Impact based Forecast & warning 11.01.2023 pic.twitter.com/I5qbNbuzDF — Meteorological Centre Lucknow (@CentreLucknow) January 11, 2023

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट (Uttarakhand Rain and Snowfall Alert)

उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके मुताबिक, प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है. पिछले 24 घंटे से मौसम का मिजाज बदला है. राजधानी देहरादून में आसमान में हल्के काले बादल छाए हैं. वहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्रों में बीते दिन भी हल्की बर्फबारी हुई है.

यूपी-उत्तराखंड समेत देश भर में आज कैसा रहेगा मौसम (India Weather Forecast Today)

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ एक दो स्थानों पर भारी हिमपात हो सकता है. उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है. उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घना कोहरा छाया रह सकता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है. उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत का न्यूनतम और अधिकतम तापमान और बढ़ सकता है. इसके साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों से शीत लहर की स्थिति समाप्त हो सकती है.

