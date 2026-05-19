यूपी के आसमान में ‘चांद का जादुई मुकुट’, शुक्र और गुरु का चमकदार त्रिकोण बना; जानें कैसे देख सकेंगे ये अद्भुत नजारा

Lucknow: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत 19 मई की शाम आसमान में एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत खगोलीय घटना का गवाह बना. अगर आप इस अद्भुत नजारे को देखने से चूक गए हैं तो निराश न हों. यह नजारा बुधवार 20 मई को भी सूरज छिपने के बाद यूपी समेत पूरे देश के आसमान में दिखाई देगा.

अर्धचंद्र, शुक्र और गुरु का चमकदार त्रिकोण

इस दौरान पतला अर्धचंद्र, शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter) ग्रह मिलकर पश्चिमी आकाश में चमकदार त्रिकोण बनाते दिखाई देंगे. खास बात यह है कि चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा भी हल्की चांदी जैसी चमक के साथ नजर आएगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में “अर्थशाइन” या “दा विंची ग्लो” कहा जाता है.

खगोल प्रेमियों के लिए यह नजारा किसी आकाशीय उत्सव से कम नहीं होगा. साफ मौसम होने पर इसे बिना किसी दूरबीन या विशेष उपकरण के नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा.

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क्या है ‘दा विंची ग्लो’ का रहस्य?

नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार सामान्य दिनों में चंद्रमा का केवल वही भाग दिखाई देता है, जिस पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है. लेकिन इन दो दिनों में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के महासागरों, बादलों और बर्फीले हिस्सों से टकराकर परावर्तित होंगी और फिर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से तक पहुंचेंगी.

इसी वजह से चंद्रमा का धुंधला भाग भी हल्का चमकता नजर आएगा. इस दृश्य को “अशेन ग्लो” या “द विंची ग्लो” कहा जाता है. अप्रैल और मई के दौरान यह प्रभाव सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य की रोशनी को अधिक मात्रा में परावर्तित करती है.

शाम 7 से 8 बजे के बीच देखें आसमान

यह अद्भुत दृश्य सूर्यास्त के लगभग 30 से 60 मिनट बाद सबसे साफ दिखाई देगा. मौसम साफ रहने पर यूपी के किसी भी हिस्से से पश्चिम दिशा में क्षितिज के पास इसे देखा जा सकेगा.

19 मई की शाम चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति के बीच चमकते हुए रत्न की तरह नजर आया. वहीं 20 मई को चंद्रमा बृहस्पति के बेहद करीब पहुंच जाएगा, जिससे ऐसा लगेगा मानो दोनों एक-दूसरे को छू रहे हों.

बच्चों और युवाओं के लिए खास मौका

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दृश्य बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाने का शानदार अवसर है. घर की छत, पार्क या खुले मैदान से इस नजारे का आनंद लिया जा सकता है. बस ध्यान रहे कि पश्चिम दिशा में ऊंची इमारतें या पेड़ दृश्य में बाधा न बनें.

आकाश प्रेमियों के लिए यह दो शामें यादगार बनने वाली हैं, जब चांद सचमुच चमकदार मुकुट पहनकर आसमान में दिखाई देगा.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.