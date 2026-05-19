Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3222855
Zee UP-UttarakhandUPUK Trending News

यूपी के आसमान में ‘चांद का जादुई मुकुट’, शुक्र और गुरु का चमकदार त्रिकोण बना; जानें कैसे देख सकेंगे ये अद्भुत नजारा

Sky Show Tonight: लखनऊ के आसमान में आज और कल रात दिखेगा एक जादुई खगोलीय त्रिकोण, जिसमें चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मिलकर चमकेंगे! इसे देखना न भूलें

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 19, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी के आसमान में अद्भुत खगोलीय नजारा
यूपी के आसमान में अद्भुत खगोलीय नजारा

Lucknow: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत 19 मई की शाम आसमान में एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत खगोलीय घटना का गवाह बना. अगर आप इस अद्भुत नजारे को देखने से चूक गए हैं तो निराश न हों. यह नजारा बुधवार 20 मई को भी सूरज छिपने के बाद यूपी समेत पूरे देश के आसमान में दिखाई देगा. 

अर्धचंद्र, शुक्र और गुरु का चमकदार त्रिकोण
इस दौरान पतला अर्धचंद्र, शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter) ग्रह मिलकर पश्चिमी आकाश में चमकदार त्रिकोण बनाते दिखाई देंगे. खास बात यह है कि चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा भी हल्की चांदी जैसी चमक के साथ नजर आएगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में “अर्थशाइन” या “दा विंची ग्लो” कहा जाता है. 

खगोल प्रेमियों के लिए यह नजारा किसी आकाशीय उत्सव से कम नहीं होगा. साफ मौसम होने पर इसे बिना किसी दूरबीन या विशेष उपकरण के नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ‘दा विंची ग्लो’ का रहस्य?
नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार सामान्य दिनों में चंद्रमा का केवल वही भाग दिखाई देता है, जिस पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है. लेकिन इन दो दिनों में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के महासागरों, बादलों और बर्फीले हिस्सों से टकराकर परावर्तित होंगी और फिर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से तक पहुंचेंगी.

इसी वजह से चंद्रमा का धुंधला भाग भी हल्का चमकता नजर आएगा. इस दृश्य को “अशेन ग्लो” या “द विंची ग्लो” कहा जाता है. अप्रैल और मई के दौरान यह प्रभाव सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य की रोशनी को अधिक मात्रा में परावर्तित करती है.

शाम 7 से 8 बजे के बीच देखें आसमान
यह अद्भुत दृश्य सूर्यास्त के लगभग 30 से 60 मिनट बाद सबसे साफ दिखाई देगा. मौसम साफ रहने पर यूपी के किसी भी हिस्से से पश्चिम दिशा में क्षितिज के पास इसे देखा जा सकेगा.

19 मई की शाम चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति के बीच चमकते हुए रत्न की तरह नजर आया. वहीं 20 मई को चंद्रमा बृहस्पति के बेहद करीब पहुंच जाएगा, जिससे ऐसा लगेगा मानो दोनों एक-दूसरे को छू रहे हों.

बच्चों और युवाओं के लिए खास मौका
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दृश्य बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाने का शानदार अवसर है. घर की छत, पार्क या खुले मैदान से इस नजारे का आनंद लिया जा सकता है. बस ध्यान रहे कि पश्चिम दिशा में ऊंची इमारतें या पेड़ दृश्य में बाधा न बनें.

आकाश प्रेमियों के लिए यह दो शामें यादगार बनने वाली हैं, जब चांद सचमुच चमकदार मुकुट पहनकर आसमान में दिखाई देगा.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

TAGS

UP Ki Baatlucknow up news today

Trending news

lucknow weather alert
तपते UP में लखनऊ बना ‘हीट चैंबर’! अगले 4 दिन और भारी; टूट जाएगा 31 साल का रिकॉर्ड?
Ghaziabad weather news
पश्चिमी यूपी में आग उगल रहा आसमान! गाजियाबाद में हीट वेव का डबल अटैक- IMD का अलर्ट
Lucknow University
Bsc छात्रा को डार्लिंग कहने वाले प्रोफेसर पर गिरी गाज, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक्शन
jalaun news
इनसे सीखें: यूपी में अनोखी पाठशाला! उम्र की दीवार तोड़ 'ककहरा' सीख रहे बुजुर्ग
Hardoi News
सब्सक्रिप्शन पर 50 हजार अश्लील वीडियो और तस्वीर... B.Tech कर युवक करने लगा गंदा धंधा
Maharajganj Petrol Price Hike
पेट्रोल-डीजल के लिए हाहाकार, पंप पर लंबी-लंबी कतार, मच्छरदानी लगा लोगों ने डाला डेरा
kanpur latest news
मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंचा ITBP का जवान... देखते ही मचा हड़कंप
Barabanki gold market
बाराबंकी के सर्राफा बाजार में सन्नाटा, सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल; जानिए हाल
Mahoba news
सिगरेट से जलाया, नशीला इंजेक्शन लगाया, और किया रेप, NEET छात्रा के साथ हैवानियत
Varanasi News
BHU का विवादित सवाल पर छिड़ा विवाद! ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ वाले प्रश्न पर मचा बवाल