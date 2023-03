Rain Alert in UP: यूपी में आंधी, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से गिरेगा तापमान, इन जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट

UP Weather Update: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. शुक्रवार को भी यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश हुई. जिससे लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले कुछ दिनों तक यूपी में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं. जिसे देखते हुए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट (Rain Thunderstorm lightning and Hailstrom Warning in UP)

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके मुताबिक, अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इसके अलावा तेज हवाएं भी चलेंगी. जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 मार्च तक के लिए बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कुछ हिस्सों में 20 मार्च को ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है.

18 और 19 मार्च को इन जिलों में येलो अलर्ट

बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों में बिजली और गरज के साथ बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड समेत देश भर में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे मौसम

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, शेष आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है. तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर और तेलंगाना और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वी गुजरात में हल्की बारिश संभव है. ऐसे में देश भर में दिन के तापमान में और गिरावट दर्ज किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश भर में कैसा रहा बीते 24 घंटे मौसम

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई. हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गोवा, दक्षिण केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के बौछारें गिरीं. जबकि सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई.

