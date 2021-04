Viral Video: जिला अस्पताल में नर्स ने डॉक्टर को मारा थप्पड़, डॉक्टर ने भी वापस जड़ दिया

रामपुर: यूपी में रामपुर के जिला अस्पताल से एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वहां पर एक नर्स और डॉक्टर के बीच में किसी बात पर बहस हो गई. इस बीच बात इतनी बढ़ गई कि हाथ चलना भी शुरू हो गए और नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया. ये देख डॉक्टर भी नहीं रुका और उसने नर्स को मारना शुरू कर दिया.

सोमवार रात का है मामला

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीती सोमवार रात 9.30 की बताई जा रही है. नर्स और डॉक्टर के बीच हुई इस हाथापाई को देख माहौल गर्म हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. थोड़ी देर में मामले को शांत कराया जा सका.

इस बात पर भड़की थी नर्स

जानकारी मिली है कि मामले की शुरुआत हुई जब अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई. जब तीमारदार डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट मांगने गए तो डॉक्टर ने यह कह दिया कि नर्स से लिखवा कर लाएं. यह सुनने के बाद मृतक के परिजन नर्स के पास वापस गए और लिखकर देने को कहा. इस बात से नर्स भड़क गई और डॉक्टर के केबिन में पहुंची.

WATCH | A doctor and a nurse entered into a brawl at Rampur District Hospital yesterday.

City Magistrate Ramji Mishra says, "I have spoken to both of them. They say they were under stress and overburdened. We will probe this & speak to both of them."

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/XJyoHv4yOh

— ANI UP (ANINewsUP) April 27, 2021