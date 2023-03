Weather Update: यूपी-उत्तराखंड समेत कई राज्यों में फिर बदलेगा मौसम, प्री मॉनसून की दस्तक से इन हिस्सों में बारिश के आसार

Pre Monsoon Rain: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (UP Uttarakhand Weather Update) समेत देश के कई राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बीते दिनों छिटपुट बारिश से तपिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मौसम के बदलते ही लोग सूरज की तपिश से बेहाल हैं. लगातार बढ़ रहे तापमान और चुभती गर्मी के बीच एक अच्छी खबर आई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, जल्द ही प्री मॉनसून (Pre Monsoon in UP) आने वाला है. जिसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.

16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो से तीन दिनों में प्री मॉनसून की बारिश आधे से ज्यादा हिन्दुस्तान को परेशान करेगी. आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. जिसके मुताबिक, 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी. उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश हो सकती है. एक या दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं. पहाड़ों पर भारी हिमपात होगा, जिसका असर निचले इलाकों पर भी देखने को मिलेगा. वहीं, बारिश के साथ -साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं.

यूपी समेत इन राज्यों में दिखेगा विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार, नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. मार्च के महीने में और भी पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं. जिसके चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों में कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी. बारिश के चलते प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी. कुछ राज्यों में 16 मार्च से जबकि कुछ प्रदेश में 17 मार्च तक बारिश की गतिविधि शुरू हो जाएगी. इन राज्यों के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है.

मंगलवार को भी यूपी में बारिश के आसार (14 March Weather Forecast)

एंजेसी स्काई मेट वेदर के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय, उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश गतिविधियां संभव हैं. इसके अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और केरल में हल्की बारिश हो सकती है. अगले 24 से 48 घंटों के लिए उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में दिन का तापमान और बढ़ सकता है.

