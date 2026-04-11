आप मोहल्ला छोड़ दो, कुत्ता नहीं जाएगा... नगर पालिका टीम पर भड़की महिला, वीडियो हुआ वायरल

Baghpat: बागपत के कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची नगर पालिका की टीम उस समय विवादों में घिर गई, जब एक स्थानीय महिला ने कार्रवाई का तीखा विरोध कर दिया. देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने तूल पकड़ लिया और मौके पर हंगामे जैसे हालात बन गए.

आवारा कुत्ते को पकड़ने पहुंची थी नगर पालिका टीम

जानकारी के अनुसार, नगर पालिका की टीम इलाके में बढ़ती कुत्तों की समस्या को लेकर अभियान चला रही थी. स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि कॉलोनी में घूमने वाला एक आवारा कुत्ता राह चलते लोगों पर हमला कर देता है और कई लोगों को काट भी चुका है. इसी शिकायत के आधार पर टीम कुत्ते को पकड़ने पहुंची थी.

महिला की नगर पालिका कर्मियों को धमकी

लेकिन जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद एक महिला ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. महिला का कहना था कि कुत्ते को पकड़कर ले जाना गलत है और वह उसे कहीं जाने नहीं देगी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला ने कर्मचारियों से यहां तक कह दिया कि “आप लोग अभी मोहल्ला छोड़कर चले जाओ, लेकिन कुत्ता नहीं जाएगा.”

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बहस से बड़ा तनाव

इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ बुजुर्गों और अन्य स्थानीय लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और तनावपूर्ण होती चली गई. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल गरमा गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला और नगर पालिका टीम के बीच हो रही बहस साफ देखी जा सकती है, जिससे मामला चर्चा का विषय बन गया है.

फिलहाल, घटना के बाद इलाके में इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जहां कुछ लोग नगर पालिका की कार्रवाई को जरूरी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग जानवरों के प्रति संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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