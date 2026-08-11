काशी में महाराष्ट्र के कारोबारी के परिवार का दर्दनाक अंत... पति की मौत के सदमे में पत्नी और बेटे ने जान दी

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वाराणसी/जयपाल: वाराणसी में महाराष्ट्र के एक कारोबारी परिवार की काशी यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई. लक्सा थाना क्षेत्र के एक होमस्टे में मां और बेटे ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी. बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के मुखिया की अचानक हुई मौत से गहरे सदमे में थे. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
मृतकों की पहचान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल निवासी 51 वर्षीय जया मुखर्जी और उनके 27 वर्षीय बेटे ईशान मुखर्जी के रूप में हुई है. परिवार धार्मिक दर्शन-पूजन और काशी भ्रमण के लिए वाराणसी आया था. उनके साथ 56 वर्षीय विशाल मुखर्जी भी थे, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई.
अचानक बिगड़ी कारोबारी की तबीयत, अस्पताल में मौत
जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात विशाल मुखर्जी की तबीयत अचानक खराब हो गई. हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार के लोगों ने वाराणसी में ही उनका अंतिम संस्कार किया.
पति और पिता की अचानक मौत ने जया और ईशान को गहरे सदमे में डाल दिया. अंतिम संस्कार के बाद दोनों लक्सा क्षेत्र स्थित होमस्टे लौटे. इसके बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया.
कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो हुआ शक
काफी देर तक कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर होमस्टे कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका हुई. सूचना मिलने पर लक्सा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा खोलने पर जया और ईशान कमरे में बेसुध हालत में मिले. उनके मुंह से झाग निकल रहा था.
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की. मौके से जहरीले पदार्थ के एक खाली पैकेट समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए गए. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
तीनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए
पुलिस ने विशाल, जया और ईशान के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. महाराष्ट्र में रहने वाले परिवार के अन्य रिश्तेदारों को घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मां-बेटे ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया.
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