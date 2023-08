WC 2023: इस दिन बुक करा सकेंगे भारत-पाकिस्तान मैच की टिकट, ICC ने जारी किया शेड्यूल

World Cup 2023 ticket Booking: आईसीसी वनडे विश्वकप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. खास बात यह है इक इस बार वर्ल्डकप की मेजबानी भारत को मिली है. टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला जाएगा. जो क्रिकेट फैंस मैदान में जाकर मैच का लुत्फ लेना चाहते हैं, उनके लिए एक और अपडेट यह है कि 25 अगस्त से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. जानिए इनकी बुकिंग आप कब कर सकते हैं.

15 अगस्त से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन





टिकटों की बिक्री शुरू होने से पहले, क्रिकेट फैंस 15 अगस्त से www.cricketworldcup.com पर रजिस्ट्रेशन कराकर टिकट की जानकारी पहले पा सकेंगे. इससे आपको टिकट संबंधी अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी और विश्व कप में स्थान सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.

25 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग

आईसीसी ने टिकट की बुकिंग को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें टिकट बुकिंग की जानकारी दी गई है. बता दें कि टिकट बुकिंग की शुरुआत 25 अगस्त से हो रही है, जबकि भारत के मैचों की बुकिंग 30 अगस्त से शुरू होगी. इस दिन गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम में होने वाले भारत के मैचों के टिकट की बुकिंग की जा सकेगी.

31 अगस्त 2023 - भारत के चेन्नई और पुणे में होने वाले मुकाबलों के टिकट बुक करा सकेंगे. 1 सितंबर 2023 - भारत के लखनऊ, धर्मशाला और मुंबई में होने वाले मैचों की टिकट बुकिंग करा सकेंगे. 2 सितंबर 2023 को भारत के बैंगलोर और कोलकाता मं होने वाले मैच के टिकट की बुकिंग होगी.

इस दिन करा सकेंगे भारत-पाक मैच कि बुकिंग

3 सितंबर अहमदाबाद में होने वाले मैच के टिकट की बुकिंग होगी. बता दें कि अहमदाबाद में ही भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. जिसको लेकर क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 15 सितंबर से सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट की बुकिंग शुरू होगी.

