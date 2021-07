अयोध्या में 2 नवंबर 1990 को हुई फायरिंग में मारे गए कारसेवकों के नाम पर सड़क बनाएगी योगी सरकार

अयोध्या: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 2 नवंबर 1990 को पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले रामभक्तों के नाम पर राज्य में सड़कों का निर्माण कराएगी. उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या बीते 8 जुलाई को अयोध्या की यात्रा पर थे. इस दौरान उन्होंने कहा, ''1990 में कारसेवक अयोध्या आए थे और रामलला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने निहत्थे रामभक्तों पर गोलियां चलवा दी थीं. इनमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी.''

विवादित ढांचे की गिरी आखिरी ईंट और कल्याण सिंह ने लेटरपैड मंगाकर सीएम पद से दे दिया इस्तीफा

शहीद जवानों के सम्मान में बनेगा ''जय हिन्द वीर पथ''

केशव प्रसाद मौर्या ने ऐलान किया कि उत्तर सरकार ने इन सभी कारसेवकों के नाम पर राज्य की सड़कों के नामकरण का निर्णय लिया है. इसके अलावा, केपी मौर्या ने यह भी बताया कि देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों के सम्मान में यूपी में ''जय हिन्द वीर पथ'' का निर्माण किया जाएगा. आपको बता दें कि योगी सरकार इसके पहले कोठारी बंधुओं के नाम पर अयोध्या में सड़क के नामकरण की घोषणा कर चुकी है.

Kar sevaks had come to Ayodhya in 1990 & wanted the 'darshan' of Ram Lalla. The then SP govt had fired bullets at the unarmed Lord Ram devotees. Many had died. Today, I announce that roads would be constructed in UP in the name of all such kar sevaks: UP Dy CM KP Maurya (07.07) pic.twitter.com/UQV864fyRs

— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2021