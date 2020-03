CM योगी ने लिखी चिट्ठी: माननीय केजरीवाल जी मेरे UP के लोगों का ख्याल रखिएगा

लखनऊ: दिल्ली-एनसीआर से बड़ी तादाद में लोग यूपी और दूसरे राज्यों के मजदूर पलायन को मजबूर हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है. सोमवार को लिखी इस चिट्ठी में सीएम योगी ने केजरीवाल से कहा है कि वह अपने राज्य में लोगों की सुविधा के लिए कई बड़े फैसले ले रहे हैं. केजरीवाल भी ऐसा ही करें.

बरेली में पलायन करके पहुंचे लोगों पर केमिकल का छिड़काव, प्रियंका गांधी बोलीं-"अमानवीय"

अपनी चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यूपी में दिल्ली के लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार ये उम्मीद करती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी के लोगों के लिए भी सभी संभव इंतजाम करेगी. प्रदेश सरकार ने इस संकट से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई निर्णय लिए हैं.

CM Yogi Adityanath writes to Delhi CM assuring him that his govt will take care of all residents of Delhi, living in UP. His letter also reads that he hopes Delhi govt will ensure that health, security & other necessities of residents of UP, living in Delhi, will be looked after. pic.twitter.com/Ex3QVXfmQa

— ANI UP (@ANINewsUP) March 30, 2020