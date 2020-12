उद्धव को मौर्य का जवाब- UP की फिल्म सिटी ऐसी होगी कि Hollywood वाले शूटिंग करने आएंगे

मयंक राय/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में फ़िल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एवं नेताओं की सियासी बयानबाजी के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे सहित अन्य को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में केवल बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक के फिल्मों की शूटिंग होगी. मौर्य के इस बयान को करारा जवाब माना जा रहा है.

When the film city in Noida will be opened, artists not only from Bollywood but also from Hollywood will go there and use it: UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya pic.twitter.com/OblOpRchwR

