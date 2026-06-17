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ड्यूटी पर रील बनाई तो होगा एक्शन! CM योगी का यूपी पुलिस के नए जवानों को बड़ा संदेश

UP NEWS: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में नियुक्ति पत्र सौंपे.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 17, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:28 PM IST
ड्यूटी पर रील बनाई तो होगा एक्शन! CM योगी का यूपी पुलिस के नए जवानों को बड़ा संदेश

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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