UP News: सोशल मीडिया के दौर में रील बनाना आम बात हो गई है.. लेकिन अगर वर्दी पहनकर ड्यूटी के दौरान कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए साफ शब्दों में कहा कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है. पुलिसकर्मी का हर कदम उसकी वर्दी की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए. ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे विभाग या खुद पुलिसकर्मी का मजाक बने. लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सिर्फ नई नौकरी की शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने नए पुलिसकर्मियों को अनुशासन, ईमानदारी और जनसेवा का पाठ पढ़ाया. तो वहीं 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना करते हुए अपनी सरकार के कामकाज का भी विस्तार से जिक्र किया.