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UP News: सोशल मीडिया के दौर में रील बनाना आम बात हो गई है.. लेकिन अगर वर्दी पहनकर ड्यूटी के दौरान कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए साफ शब्दों में कहा कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है. पुलिसकर्मी का हर कदम उसकी वर्दी की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए. ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे विभाग या खुद पुलिसकर्मी का मजाक बने. लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सिर्फ नई नौकरी की शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने नए पुलिसकर्मियों को अनुशासन, ईमानदारी और जनसेवा का पाठ पढ़ाया. तो वहीं 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना करते हुए अपनी सरकार के कामकाज का भी विस्तार से जिक्र किया.
अब मोबाइल नहीं, जिम्मेदारी हाथ में है
सीएम योगी ने कहा कि जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला है, वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बने हैं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नई डिजिटल ताकत बनने जा रहे हैं. आने वाले समय में अपराध से लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए भी लड़ी जाएगी. ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका बेहद अहम होगी. उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ सेकेंड का वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है. इसलिए पुलिसकर्मियों को हर समय यह याद रखना होगा कि उनकी छोटी-सी गलती भी विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. ड्यूटी के दौरान रील बनाना या सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की कोशिश करना पुलिस सेवा के अनुशासन के खिलाफ है.
2017 का यूपी याद है? माता-पिता से पूछिए..
सीएम योगी ने नए अभ्यर्थियों से कहा कि शायद उन्हें 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद न हो क्योंकि उस समय वे पढ़ाई कर रहे होंगे. लेकिन घर जाकर अपने माता-पिता और शिक्षकों से जरूर पूछिए कि उस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी. उन्होंने कहा कि उस दौर में आए दिन दंगे होते थे, त्योहारों से पहले तनाव फैल जाता था और कई शहरों में लंबे समय तक कर्फ्यू लगाना पड़ता था. आज स्थिति बदल चुकी है. पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई. सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव इसी का प्रमाण है.
'जब IPS अधिकारी ही सुरक्षित नहीं थे...'
सीएम योगी ने अपने भाषण के दौरान पुराने दौर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कभी ऐसी स्थिति थी जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे. उन्होंने मुरादाबाद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां उपद्रवियों ने डीआईजी स्तर के अधिकारी तक पर हमला कर दिया था. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के बड़े अधिकारी ही सुरक्षित नहीं थे तो आम नागरिक, व्यापारी, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है.
भर्ती की तस्वीर भी बदलने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी भर्तियां वर्षों तक अदालतों में उलझी रहती थीं. कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी. सरकार ने प्रक्रिया में सुधार किया, अदालत की आपत्तियों को दूर किया और भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाया. उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों में बिना किसी सिफारिश और बिना भेदभाव के करीब सवा दो लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है. हाल ही में 35 हजार पुलिस आरक्षियों की भर्ती परीक्षा में करीब 28 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया.
पुलिस सिर्फ संख्या से नहीं, तकनीक से भी मजबूत हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब केवल संख्या के लिहाज से बड़ी नहीं है, बल्कि तकनीक के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रही है. पहले प्रदेश में केवल चार फॉरेंसिक लैब थीं, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है. छह और अत्याधुनिक लैब तैयार की जा रही हैं. इसी तरह पहले पूरे प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने के लिए सिर्फ एक साइबर थाना था, लेकिन अब सभी 75 जिलों में साइबर थाना और साइबर हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं. इससे ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना आसान हुआ है.
'यूपी अब रेंग नहीं रहा, दौड़ रहा है'
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेज़ी से बदल रहा है. पहले पुलिसकर्मियों के रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं तक नहीं थीं, लेकिन अब कई जिलों में आधुनिक और बहुमंजिला पुलिस बैरक बन रही हैं. उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के बदलने का संकेत है. उनका कहना था कि पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज देश की अधिकांश केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश पहले या दूसरे स्थान पर है. उद्योग बढ़े हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेश भी लगातार आ रहा है.
नई नौकरी के साथ बड़ी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने अंत में नए पुलिसकर्मियों से कहा कि उन्हें यह नौकरी किसी सिफारिश से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और मेरिट के दम पर मिली है. इसलिए अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता का विश्वास जीतना है. उन्होंने कहा कि शासन उनसे केवल एक चीज चाहता है... ईमानदारी, समय पर काम और अनुशासन. अगर पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की नई पहचान और मजबूत होगी.