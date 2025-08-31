यूपी के ये जिले हैं एशिया के सबसे बड़े लेदर सैडलरी हब, ट्रंप टैरिफ बढ़ने से मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट, जानें क्या हैं हालात?
यूपी के ये जिले हैं एशिया के सबसे बड़े लेदर सैडलरी हब, ट्रंप टैरिफ बढ़ने से मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट, जानें क्या हैं हालात?

Unnao News: एशिया के सबसे बड़े लेदर सैडलरी हब से अपडेट आया है. अमेरिका को 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है. ऐसे में जानिए यहां ट्रंप के टैरिफ का क्या हाल है?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:54 AM IST
Unnao News
Unnao News

Unnao News/ ज्ञानेंद्र प्रताप: उन्नाव और कानपुर जोन लेदर से बनने वाली सैडलरी का पूरी एशिया में सबसे बड़ा हब है. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का लेदर इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची, तो पता चला की इन शहरों में मिलाकर 750 लेदर और उससे जुड़े उत्पादों की फैक्ट्रियां हैं. इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. 

कैसे नहीं होगा नुकसान?
इन शहरों से अकेले अमेरिका को 2000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है. लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन ने बताया कि हमको जो एक डर है कि जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है. वह हम कहीं खो ना दें. इसको लेकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है. उन्होंने भरोसा दिया है की सरकार इस मामले में काम कर रही है, इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होगा.

बेहतर विकल्प बनकर उभरे
लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन ने बताया की टैरिफ का असर ग्राउंड पर पड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए दूसरे विकल्प भी तैयार हैं. चर्म निर्यात परिषद के रिजनल चेयरमैन अशद इराकी ने बताया कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं. सरकार से लगातार बातचीत चल रही है. यूरोप, यूके और रसिया हमारे लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं.

गवर्नमेंट आफ इंडिया से उम्मीद
लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि 4 सितंबर को हम कमर्स मिनिस्टर से भी आने वाली मिल रहे हैं और हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट बहुत बड़ा है. CLE के रिजनल चेयरमैन अशद इराकी ने बताया कि केंद्र सरकार कूटनीति से कम कर रही है. चमड़ा उद्योग भारत सरकार के साथ खड़ी है. विकल्प के बारे में बताया कि यूरोप और यूके के साथ हमारा एफटीए साइन हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां हमारा एक्सपोर्ट जस्ट डबल होगा. इसके साथी रसिया बड़ा विकल्प है.

अमेरिका के कंज्यूमर पर भी असर
लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग अब डोमेस्टिक मार्केट पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जिससे भविष्य में इस तरह की समस्याएं हमारे सामने ना आए. बताया कि जो us मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंट थे. वहां पर छटनी की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इसका असर लीटर से जुड़े कुटीर उद्योग पर भी पड़ेगा. उनकी स्किल भी डेड होगी और रोजगार पर असर पड़ेगा. साथ ही साथ अमेरिका का कंज्यूमर भी इससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि वहां के रेट बढ़ जाएंगे.
  
