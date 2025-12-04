मायानगरी जैसा बनेगा अमिताभ बच्चन का गांव, पानी की तरह बहेगा पैसा, जानिए कहां होगी नई 'हाईटेक सिटी' डेवलप?

Amitabh Bachchan Village: Big-B कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के गांव का कायाकल्प होने वाला है. उनके पैतृक गांव और उनके पिता कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली जल्द ही हाईटेक सिटी में तब्दील हो जाएगी. यह गांव कोई और नहीं बल्कि यूपी के प्रतापगढ़ स्थित गौरा ब्लॉक का बाबूपट्टी गांव है. जहां विकास को पंख लगने वाला है.

गांव का होगा कायाकल्प

इस गांव को शासन की मातृभूमि योजना के तहत महाराष्ट्र की संस्था डॉ. हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने गोद ले लिया है. अब इसे नए रूप में बसाने की तैयारी है. पहले चरण में ही एक करोड़ रुपये खर्च करके गांव को चमकाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. जिसे डीएम शिव सहाय अवस्थी ने औपचारिक मंजूरी दे दी है. जिसके बाद प्रशासन ने विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाने, भूमि चयन करने और आवश्यक अनुमतियों के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है.

गांव में क्या-क्या होगी व्यवस्था?

इस गांव को प्रतिष्ठान ने दिवंगत कवि हरिवंश राय बच्चन की याद में गोद लिया है. जिसका उद्देश्य बाबूपट्टी को बुनियादी सुविधाओं, सांस्कृतिक आधारभूत ढांचे और आधुनिक व्यवस्थाए करना है. इस गांव में प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल सुविधा, सोलर स्ट्रीट लाइटें, सांस्कृतिक भवन, स्वच्छता गृह, सार्वजनिक उद्यान, एंबुलेंस वाहन, बैंक सीएससी केंद्र, बस स्टॉप, विद्यालयों का नवीनीकरण, स्मारक पुस्तकालय का विस्तार और डॉ. हरिवंश राय बच्चन नामित चौक जैसे कई कार्य प्रस्तावित हैं.

इन सभी कार्यों की कुल लागत करोड़ों रुपये तक आंकी गई है. पहले चरण की परियोजनाओं पर ही करीब एक करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.

क्या है मातृभूमि योजना?

आपको बता दें, मातृभूमि योजना सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था किसी भी गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करा सकता है. इस योजना में कुल लागत का 60 फीसदी भाग गोद लेने वाला पक्ष वहन करता है. जबकि, 40 फीसदी हिस्सा सरकार देती है. इसके तहत किए गए सभी विकास कार्य पर गोद लेने वाले व्यक्ति या संस्था के पूर्वजों के नाम की शिलापट लगाई जाती है.

गांवों वालों में चर्चाएं तेज

इस गांव के गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब प्रशासन विकास परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा तैयार कर रहा है. कई प्रस्तावों को निदेशालय से स्वीकृति भी मिल गई है. गांव में जल्द ही जमीन चिन्हित कर विकास कार्य शुरू हो जाएंगे. गांव में होने वाले विकास कार्यों के पीछे अमिताभ बच्चन के पहल की चर्चाएं हो रही है. हालांकि, प्रशासन या संस्था की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चन परिवार की इसमें कोई सीधी भूमिका है या नहीं.

