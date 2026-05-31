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एक क्लिक से बदली आंगनबाड़ी की तस्वीर, UP में 98.76% लाभार्थियों का हुआ सत्यापन

Anganwadi Digital System: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं की व्यवस्था अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी हो गई है. तकनीक के इस्तेमाल ने उन योजनाओं को नई ताकत दी है जो सीधे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण से जुड़ी हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 04:59 PM IST
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एक क्लिक से बदली आंगनबाड़ी की तस्वीर, UP में 98.76% लाभार्थियों का हुआ सत्यापन

Anganwadi Digital System: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं की व्यवस्था अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी हो गई है. तकनीक के इस्तेमाल ने उन योजनाओं को नई ताकत दी है जो सीधे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण से जुड़ी हैं. अब लाभार्थियों का पंजीकरण से लेकर उनकी निगरानी तक का पूरा काम डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है. इससे न केवल योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आसान हो गया है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और राज्य पोषण मिशन की ओर से लागू की गई पोषण ट्रैकर प्रणाली ने आंगनबाड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया है. इस व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों का डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है और योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

लाभार्थियों की पहचान हुई और ज्यादा सटीक

पोषण योजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा सही लाभार्थियों की पहचान रही है. कई बार रिकॉर्ड में गड़बड़ी या गलत नाम दर्ज होने से पात्र लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था. अब फेस रिकग्निशन सिस्टम के इस्तेमाल से इस समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया गया है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 98.76 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण फेस रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से सत्यापित किया जा चुका है. इससे लाभार्थियों की पहचान पहले की तुलना में अधिक सटीक हुई है. साथ ही फर्जी नामों और गलत प्रविष्टियों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है.

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गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन

डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब गर्भवती महिलाओं धात्री माताओं और बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है. पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विवरण को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है. इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पता लगाने में आसानी हो रही है कि किस लाभार्थी को कौन सी सुविधा मिली है और किसे अभी सहायता की आवश्यकता है. जरूरत पड़ने पर समय रहते आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. इससे योजनाओं के संचालन की गति भी बढ़ी है और निगरानी भी आसान हुई है.

निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया हुई मजबूत

तकनीक आधारित व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह भी है कि अब योजनाओं की समीक्षा पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीके से हो रही है. डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण अधिकारियों को किसी भी समय वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है. योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने में आसानी हुई है और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं. इससे सेवा वितरण की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर जिला स्तर तक की गतिविधियों का रिकॉर्ड अब व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है.

महिलाओं और बच्चों को मिल रहा बेहतर संरक्षण

पोषण योजनाओं का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि महिलाओं और बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी है. डिजिटल निगरानी के कारण अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण संबंधी सेवाएं मिलें और बच्चों के विकास पर नियमित नजर रखी जा सके. इस पहल का लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है. महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने और उन्हें समय पर सहायता पहुंचाने में यह व्यवस्था काफी मददगार साबित हो रही है.

अन्य राज्यों के लिए भी बन रहा उदाहरण

प्रदेश में लागू किया गया डिजिटल मॉडल अब एक सफल व्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है. तकनीक के माध्यम से योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों के सत्यापन की यह प्रक्रिया कई स्तरों पर प्रभावी साबित हुई है. पारदर्शिता बढ़ने से लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है. साथ ही यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग सही दिशा में हो और लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे. यही वजह है कि इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी एक उपयोगी उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.

तकनीक के सहारे मजबूत हुई व्यवस्था

आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं में तकनीक का इस्तेमाल केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि यह सेवा वितरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लाभार्थियों का सत्यापित पंजीकरण और डिजिटल निगरानी यह दिखाती है कि आधुनिक तकनीक के जरिए योजनाओं को ज्यादा पारदर्शी और परिणामकारी बनाया जा सकता है.

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