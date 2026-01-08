Advertisement
Lucknow News: निवेश, रोजगार और इलेक्ट्रिक वाहन.. यूपी को नई रफ्तार देगी अशोक लेलैंड की फैक्टरी, CM योगी दिखाएंगे हरी झंडी

Lucknow Ashok Leyland EV Plant: सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. लक्ष्य यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए. इसके लिए बीते कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:40 PM IST
Lucknow Ashok Leyland EV Plant: सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. लक्ष्य यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए. इसके लिए बीते कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं. आसान नियम, बेहतर सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब यूपी देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसी का नतीजा है कि अब अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी ने लखनऊ में निवेश करने का फैसला किया है.

लखनऊ में खुलेगी अशोक लेलैंड की ईवी फैक्टरी

देश की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड शुक्रवार 9 जनवरी को लखनऊ में अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्टरी का उद्घाटन करने जा रही है. यह फैक्टरी खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण के लिए बनाई गई है. इस फैक्टरी को यूपी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

बड़े नेताओं की मौजूदगी में होगा उद्घाटन

फैक्टरी के उद्घाटन कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल होंगे. इस मौके पर सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहेंगे. इन नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और खास बना देती है.

कहां होगा कार्यक्रम?

यह उद्घाटन समारोह लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सरोजिनी नगर एक्सटेंशन-1 औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे.

कंपनी के बड़े अधिकारी भी रहेंगे शामिल

अशोक लेलैंड की ओर से भी कंपनी के शीर्ष अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. कंपनी के चेयरमैन धीरज हिंदुजा और एमडी व सीईओ शेनू अग्रवाल उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे. यह दिखाता है कि कंपनी यूपी में अपने निवेश को लेकर कितनी गंभीर है.

सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा उत्पादन

यह नई फैक्टरी पहले स्कूटर्स इंडिया साइट के नाम से जानी जाती थी. अब इसे आधुनिक रूप देकर इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन केंद्र बनाया गया है. यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे.. जिससे प्रदूषण कम होगा और साफ-सुथरे परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. कंपनी का कहना है कि इससे ईवी सेक्टर में अशोक लेलैंड की ताकत और बढ़ेगी.

हरित भविष्य की ओर यूपी का मजबूत कदम

यह फैक्टरी सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यह फैक्टरी पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी. अशोक लेलैंड की यह ईवी फैक्टरी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है. यह फैक्टरी दिखाती है कि यूपी अब आधुनिक उद्योग, स्वच्छ परिवहन और बड़े निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है. आने वाले समय में इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी.

