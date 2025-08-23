Baghpat News: किसान की बेटी का कमाल! शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, बागपत में ढोल-नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत

Baghpat News: बागपत में किसान की बेटी ने शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और बागपत का नाम रोशन किया है. यहां की वंशिका चौधरी ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूंटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. वंशिका ने मेडल जीतकर खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

वंशिका का जोरदार स्वागत

वंशिका बिनोली क्षेत्र के माखर गांव की रहने वाली है, जो दादी चंन्द्रो शूटिंग रेंज पर शूटिंग सिखती है. आज जब वंशिका मेडल जीतकर शूटिंग रेंज पर पहुंची तो संचालक को और अन्य खिलाड़ियों ने उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और मिठाई खिलाई. वंशिका ने बताया कि वह स्टेट और नेशनल लेवल पर कई बार मेडल जीत चुकी है.

क्या बोली बागपत की बेटी?

इस मौके पर वंशिका ने बताया कि अब वह खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई हो गई है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतते रहना ही उसका सपना है. जबकि, शूटिंग रेंज की संस्थापक शेफाली तोमर ने बताया कि देश की फेमस शूटर दादी चंन्द्रो ने इस शूटिंग रेंज की स्थापना की थी, जिसमें 50 के करीब लड़के और लड़कियां फ्री शूटिंग सीख रही है.

शेफाली तोमर ने बताया कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ही दादी चंन्द्रो ने गांव में शूटिंग रेंज की स्थापना की थी. आज उनका वह सपना पूरा हो रहा है. गांव की कई लड़कियां शूटिंग के दम पर अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं.

