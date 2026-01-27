यूपी में आज बैंकिंग सेवाएं ठप… तो क्या ATM भी रहेंगे बंद ? जानिए पूरा अपडेट

Bank strike in up: उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों से बैंकों की हड़ताल चल रही है जो आज भी रहेगी. इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल होंगे. यह हड़ताल काम के दिवस पांच दिन करने की मांग को लेकर है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पांच दिवसीय बैंकिंग लागू न किए जाने के खिलाफ बीते दिनों एसबीआई के हजरतगंज स्थित प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई थी.

जानें क्या हैं पूरी बात ?

बैंककर्मियों ने बताया कि 27 जनवरी को वे राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे.एनसीबीई के महामंत्री दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में बैंकों में पहले से ही हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश होता है. आईबीए और यूएफबीयू के समझौते के अनुसार शेष बचे 2–3 शनिवारों में अवकाश घोषित करने के बजाय बैंककर्मी सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करेंगे. मुख्य श्रमायुक्त से एक दिन पहले हुई समझौता वार्ता में भी सरकार की जिद के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका.

क्या पहले भी बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन ?

जानकारी के अनुसार, फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बैंककर्मियों ने पहले भी प्रदर्शन, धरना, रैली और ट्विटर अभियान के माध्यम से अपनी मांग पूरी करने का आग्रह किया था. लेकिन सरकार अभी भी अपनी स्थिति पर अड़ी है. प्रेस वार्ता में लक्ष्मण सिंह, आरएन शुक्ला, शकील अहमद, वीके माथुर, संदीप सिंह, विभाकर कुशवाहा, प्रभाकर अवस्थी और बीडी पांडेय मौजूद थे.

बंदी का आज लगातार तीसरा दिन

मंगलवार को बैंक बंद रहेंगे. इसी के साथ बैंकों की बंदी का यह लगातार तीसरा दिन होगा. इसके पहले रविवार और गणतंत्र दिवस पर बैंकों में अवकाश था. लगातार तीन दिन तब बैंक बंद रहने से पूरा जोर एटीएमए पर रहेगा.



ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें

इस हड़ताल में सिर्फ बैंक काउंटर बंद रहेंगे बाकी ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट चलती रहेंगी. इस संबंध में में हुई एक बैठक में कहा गया कि डिजिटल बैंकिंग जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड पेमेंट आदि सही तरीके से काम करते रहें, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टमप्रभावित न हों, सरकारी कामकाज से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं जारी रहें, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए सेवाएं चलती रहें

