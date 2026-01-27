Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3087821
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

यूपी में आज बैंकिंग सेवाएं ठप… तो क्या ATM भी रहेंगे बंद ? जानिए पूरा अपडेट

Bank strike in up:यूपी में आज भी बैंक हड़ताल के वजह से बंद रहेंगे. इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल होंगे. यह हड़ताल काम के दिवस पांच दिन करने की मांग को लेकर है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Bank strike in up: उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों से बैंकों की हड़ताल चल रही है जो आज भी रहेगी. इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल होंगे. यह हड़ताल काम के दिवस पांच दिन करने की मांग को लेकर है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पांच दिवसीय बैंकिंग लागू न किए जाने के खिलाफ बीते दिनों एसबीआई के हजरतगंज स्थित प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई थी.

जानें क्या हैं पूरी बात ? 
बैंककर्मियों ने बताया कि 27 जनवरी को वे राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे.एनसीबीई के महामंत्री दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में बैंकों में पहले से ही हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश होता है. आईबीए और यूएफबीयू के समझौते के अनुसार शेष बचे 2–3 शनिवारों में अवकाश घोषित करने के बजाय बैंककर्मी सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करेंगे. मुख्य श्रमायुक्त से एक दिन पहले हुई समझौता वार्ता में भी सरकार की जिद के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका.

क्या पहले भी बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन ?
जानकारी के अनुसार, फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बैंककर्मियों ने पहले भी प्रदर्शन, धरना, रैली और ट्विटर अभियान के माध्यम से अपनी मांग पूरी करने का आग्रह किया था. लेकिन सरकार अभी भी अपनी स्थिति पर अड़ी है. प्रेस वार्ता में लक्ष्मण सिंह, आरएन शुक्ला, शकील अहमद, वीके माथुर, संदीप सिंह, विभाकर कुशवाहा, प्रभाकर अवस्थी और बीडी पांडेय मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बंदी का आज लगातार तीसरा दिन
मंगलवार को बैंक बंद रहेंगे. इसी के साथ बैंकों की बंदी का यह लगातार तीसरा दिन होगा. इसके पहले रविवार और गणतंत्र दिवस पर बैंकों में अवकाश था. लगातार तीन दिन तब बैंक बंद रहने से पूरा जोर एटीएमए पर रहेगा.
 
ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें
इस हड़ताल में सिर्फ बैंक काउंटर बंद रहेंगे बाकी ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट चलती रहेंगी. इस संबंध में में हुई एक बैठक में कहा गया कि डिजिटल बैंकिंग जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड पेमेंट आदि सही तरीके से काम करते रहें, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टमप्रभावित न हों, सरकारी कामकाज से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं जारी रहें, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए सेवाएं चलती रहें

यह भी पढ़ें : यूपी के जिले में खत्म होगा जाम! CM योगी आज देंगे रेलवे ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का तोहफा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Bank strike in up

Trending news

Bank strike in up
यूपी में आज बैंकिंग सेवाएं ठप… तो क्या ATM भी रहेंगे बंद ? जानिए पूरा अपडेट
Gorakhpur News
यूपी के जिले में खत्म होगा जाम! CM योगी आज देंगे रेलवे ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का तोहफा
Alankar Agnihotri News
'उससे बड़ा पद देंगे' अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे अविमुक्तेश्वरानंद, कहा...
Dausa highway road accident
राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा,यूपी के 4 लोगों की मौत,महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे घर
up encounter news
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! तीन जिलों में मुठभेड़, कई बदमाश घायल होकर गिरफ्तार
Noida Cold Wave Alert
नोएडा में हो रही बारिश! कोहरे, शीतलहर के साथ जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
Bareilly News
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री सस्पेंड,जांच कमेटी गठित,1 दिन पहले दिया था इस्तीफा
pcs alankar agnihotri
किस डर से बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने छोड़ा आवास....अलंकार अग्निहोत्री को किससे खतरा?
UP Breaking news Live
UP Breaking News Live: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संत की धूनी साधना, नोएडा इंजीनियर मौत मामले में जांच पूरी; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Gorakhpur News
सीएम सिटी होगा जाम मुक्त! रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बढ़ाएंगे शहर की रफ्तार