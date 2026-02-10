UP में बीएड की पढ़ाई पर महंगाई की मार! प्रवेश परीक्षा व काउंसिलिंग फीस बढ़ी, जानिए पूरी डिटेल

B.Ed in UP:उत्तर प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से बीएड करना अब छात्रों के लिए पहले से ज्यादा महंगा होने जा रहा है. उच्च शिक्षा विभाग ने दो वर्षीय बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।

जानें कब से शुरू होगा आवेदन ?

बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 तारीख, सोमवार देर रात से शुरू हो गए हैं. प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है. पिछले तीन वर्षों से इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी की ओर से किया जा रहा है.

जानें, आवेदन शुल्क में कितनी बढ़ोतरी

उच्च शिक्षा विभाग ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करते हुए आवेदन शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सामान्य, ओबीसी और प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1400 रुपये से बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया गया है. यानी इन वर्गों के छात्रों को अब 250 रुपये अधिक चुकाने होंगे. वहीं प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया गया है. इस तरह एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क में 150 रुपये की वृद्धि की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन काउंसिलिंग फीस भी बढ़ी

बता दे कि आवेदन शुल्क ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क में भी इजाफा किया गया है. पहले यह शुल्क 750 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया गया है. यानी काउंसिलिंग के लिए छात्रों को 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे

आंकड़ों में बीएड की तस्वीर

वर्तमान सत्र में प्रदेश भर में लगभग 2.50 लाख बीएड सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए 3.44 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से करीब 2.18 लाख छात्रों ने बीएड में प्रवेश लिया।

छात्रों पर बढ़ेगा दबाव

आवेदन और काउंसिलिंग शुल्क में बढ़ोतरी से बीएड करने के इच्छुक छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

यह भी पढ़ें : Lucknow News: कुकीज के डिब्बों में बैंकॉक से लखनऊ लाया जा रहा था हाइड्रोपोनिक गांजा, एयरपोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद

