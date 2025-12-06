Bijnor News: आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, बिजनौर की जमीनी हकीकत चौंका देगी!

Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर के मंड़ावर थाना इलाके के राजा रामपुर इलाके में रहने वाले लगभग 20 गांवों के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करने को मजबूर हैं. दशकों से स्थानीय गांव वाले नाव पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाकर नदी पार करते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं. सरकारे बदली नेता बदले, लेकिन कई गांव वालों की किस्मत नहीं बदली.

खतरनाक सफर से गुजरते हैं लोग

ये बिजनौर का राजारामपुर इलाका है. जहां अक्सर विकास की तस्वीर नेताओं के भाषणों में तो दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. यहां लगभग 20 गांवों के लोग हर दिन मौत को मात देते हुए गंगा नदी पार करते हैं. सुबह का समय हो या शाम, किसान हों या महिलाएं हर किसी की दिनचर्या इस खतरनाक सफर से होकर गुजरती है. गंगा का तेज बहाव उफनती धारा और उसके ऊपर डगमगाती लकड़ी की नाव.

जिंदगी की जंग लड़ते हैं ग्रामीण

इस नाव पर चढ़ाई जाती है ट्रैक्टर-ट्रॉली और फिर शुरू होता है जोखिम से भरा सफर. खेतों में फसल बुआई हो या कटाई, किसानों को इसी रास्ते से अपनी फसलें एक तरफ से दूसरी तरफ ले जानी पड़ती हैं. रोजाना सैकड़ों किसान, मजदूर इस खतरे को झेलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं. कई गांव वाले जिंदगी की जंग रोज लड़ते हैं.

विधायक ने उठाए बड़े कदम

गांव वाले बताते हैं कि जिले के अफसरों से दशकों से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया. बिजनौर से बीजेपी विधायक सूचि मौसम चौधरी ने इस पुल को बनवाने की कोशिश की है. विधायक ने इस पुल का प्रस्ताव बनवा कर अफसरों की टेबल पर भेज दिया है, लेकिन असल काम तो अफसरों को ही करना है.

क्या है जोखिम का अंत?

सबसे दर्दनाक बात यह है कि बारिश के मौसम में खतरा कई गुना बढ़ जाता है. तेज बहाव में नाव पलटने का डर हमेशा बना रहता है. कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थायी पुल नहीं बना. गांव वालों की मांग बेहद सीधी है कि स्थायी पुल बनाया जाए. किसान कहते हैं कि दो जून की रोटी कमाने के लिए उन्हें रोजाना मौत का सामना करना पड़ता है और इस जोखिम का अंत केवल एक मजबूत पुल से ही संभव है.

20 गांवों के लोगों की पुकार

आशंका यह भी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता. पहले भी यहां पर कई हादसे हुए हैं और नाव पलटी हैं. यहां लगातार लोगों की मौतें होती रहती है. एक बार तो नाव पलटने से 10 लोगों की मौत यहां पर हो गई थी. अब देखने वाली बात है कि क्या इन 20 गांवों के लोगों की पुकार जिम्मेदारों के कानों तक कब तक पहुंचती है बड़ा सवाल?

पुल बनवाने का दिलाया भरोसा

वहीं बिजनौर डीएम जसजीत कौर को जब गांव वालों की सालों पुरानी मांग से अवगत कराया गया तो डीएम ने गांव वालों की मांग की वाजिब मानते हुए कहा कि इस पुल का पहले भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन किन्ही कारणों से पुल नहीं बनाया गया. अब डीएम ने जिम्मेदार अफसरों की टीम बनाकर पुल बनवाने का भरोसा दिया है.

