माफिया को चुनोगे तो गरीबों का खून चूसेगा.. बलरामपुर में गरजे सीएम योगी

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बलरामपुर दौरे के दौरान विकास, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण को लेकर कई बड़े बयान दिए. उन्होंने मध्यनगर बिलोहा में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता अच्छे लोगों को चुनती है तो विकास तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन अगर माफिया मानसिकता वाले लोगों को चुना जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता है. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उनकी अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार लगातार डबल स्पीड से काम कर रही है और किसान, व्यापारी, महिलाओं व युवाओं के लिए योजनाएं चला रही है.

पहले दंगे होते थे, अब विकास की बात होती है..

सीएम योगी ने अपने संबोधन में पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि करीब नौ साल पहले बलरामपुर और आसपास के इलाकों में त्योहारों के दौरान तनाव और दंगे जैसी स्थिति बन जाती थी. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें गोरखपुर से यहां आकर लोगों की मदद करनी पड़ती थी. उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश के 75 जिले, 350 तहसीलें और 57 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें दंगामुक्त माहौल में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है. पहले यूपी का नाम आते ही लोग डर और माफिया की बात करते थे, लेकिन अब प्रदेश निवेश, रोजगार और विकास के लिए जाना जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज अगर कोई बाहर जाकर कहता है कि वह उत्तर प्रदेश से है, तो उसे सम्मान की नजर से देखा जाता है.

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गरीबों के राशन और योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं पहुंच पाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों का राशन बीच में ही गायब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता. सीएम ने कहा कि अब हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. गांवों में आय और निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन रहे हैं. आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को इलाज की सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” विजन के तहत काम किया जा रहा है.

बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं..

सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बेटी या व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से आज बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है. उद्योग लग रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सीएम ने बलरामपुर की चीनी मिल का जिक्र करते हुए कहा कि यहां ऐसा प्लास्टिक विकल्प तैयार किया जा रहा है, जो इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल जाएगा. उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया.

बलरामपुर के विकास मॉडल की तारीफ

सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर पहले देश के पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय यहां मेडिकल कॉलेज, सड़क, बिजली और हर घर नल योजना जैसी सुविधाओं की कल्पना भी मुश्किल थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, थारू संग्रहालय और कई बड़ी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वनटांगिया गांवों के लोगों को जमीन के पट्टे और मकान दिए गए हैं. अब वहां बच्चों के लिए स्कूल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान जिले की पहचान बदल रहे हैं.

पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि “जल है तो कल है” और अगर जल स्रोतों और जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और जल संरक्षण करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है.

शिक्षा के क्षेत्र में भी बलरामपुर आगे

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस साल बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नामांकन बलरामपुर जिले में हुए हैं. उन्होंने इसे जिले के लिए शुभ संकेत बताया. सीएम ने कहा कि सीमावर्ती जिला होने के बावजूद बलरामपुर अब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह प्रदेश के लिए एक मॉडल जिला बन सकता है.