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35 साल सेना में सेवा, फिर लौटे गांव.. CM योगी बोले- यही है सच्ची देशभक्ति

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का ताजोपुर गांव इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है यहां तैयार हुआ ऐसा विकास मॉडल, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सराहा बल्कि राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण स्वावलंबन की मिसाल भी बताया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 29, 2026, 05:38 PM IST
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35 साल सेना में सेवा, फिर लौटे गांव.. CM योगी बोले- यही है सच्ची देशभक्ति

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का ताजोपुर गांव इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है यहां तैयार हुआ ऐसा विकास मॉडल, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सराहा बल्कि राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण स्वावलंबन की मिसाल भी बताया. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इस दौरान गांव, जन्मभूमि और देश सेवा को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले, लेकिन अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व निभाना ही सच्ची देशभक्ति है.

सेना की सेवा के बाद गांव लौटे, बदल दी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ब्रिगेडियर डॉ. पी.एन. सिंह का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में करीब 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद ब्रिगेडियर सिंह ने अपने गांव लौटकर विकास की ऐसी नींव रखी, जो आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. उन्होंने कहा कि सेना और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद गांव लौटकर अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आईटीआई और सैनिक पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना करना कोई सामान्य काम नहीं है. यह सिर्फ भवन बनाना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को मजबूत करना है.

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ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल बना उम्मीद का नया केंद्र

ताजोपुर में शुरू हुआ ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल अब आसपास के गांवों के लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण संस्थान है. गांवों में अक्सर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी महसूस की जाती है. ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में मदद करेगा. इससे लोगों को बड़े शहरों की ओर भागने की जरूरत भी कम होगी.

शिक्षा और रोजगार को भी मिला नया आधार

ताजोपुर में सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए हैं. यहां संचालित सैनिक नर्सिंग कॉलेज में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और अन्य कोर्स कराए जा रहे हैं. इसके अलावा फार्मेसी कॉलेज में डी-फार्मा और बी-फार्मा की पढ़ाई हो रही है, जबकि आईटीआई के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सैनिक पब्लिक स्कूल भी क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहा है. इन संस्थानों की वजह से अब स्थानीय युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के लिए दूर-दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ रहा है.

एक समय पहचान के संकट से जूझता था मऊ

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब मऊ जिले को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े संस्थानों की वजह से जिले की नई पहचान बन रही है. उन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र में अच्छे अस्पताल, शिक्षण संस्थान और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं तो वहां का सामाजिक और आर्थिक माहौल भी तेजी से बदलता है. ताजोपुर इसका जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है.

गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास जिलों के विकास से जुड़ा है और जिलों का विकास गांवों के विकास से. उनके मुताबिक ताजोपुर जैसे गांव यह साबित कर रहे हैं कि यदि सही सोच और समर्पण के साथ काम किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव संभव हैं. ऐसे मॉडल आने वाले समय में दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं.

राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक कदम

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लिए काम करना और अपनी जन्मभूमि को कुछ लौटाना सबसे बड़ा दायित्व है. उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर डॉ. पी.एन. सिंह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव और समाज की तस्वीर बदल सकता है.

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