सिंगापुर मॉडल से बदलेगी यूपी की तस्वीर! जेवर एयरपोर्ट के लिए तैयार होगी ग्लोबल लेवल की टीम, सीएम योगी की बड़ी पहल

CM Yogi Singapore Visit: सिंगापुर की चमचमाती इमारतों और एडवांस तकनीक के बीच यूपी के युवाओं के भविष्य की एक नई कहानी लिखी जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सिंगापुर दौरे के पहले दिन आईटीई कॉलेज सेंट्रल पहुंचे और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए अहम समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए. यह सिर्फ कागजी समझौता नहीं है बल्कि यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को पंख देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है. तेजी से बदलती दुनिया में जहां तकनीकी कौशल ही असली ताकत है.. वहां यह पहल प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है.

आईटीई कॉलेज का मॉडल क्यों खास है?

सीएम योगी ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल के कैंपस का निरीक्षण किया. आधुनिक लैब, अत्याधुनिक मशीनें और पढ़ाई का ऐसा तरीका जिसमें किताबों से ज्यादा हाथों से सीखने पर जोर.. ये सब देखकर उन्होंने खुले दिल से सराहना की. सिंगापुर का यह मॉडल उद्योगों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को तैयार करता है. यहां पढ़ाई और इंडस्ट्री के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी गई है. छात्र सीधे मशीनों, सिस्टम्स और वास्तविक कामकाजी माहौल में ट्रेनिंग लेते हैं. यही मॉडल अब उत्तर प्रदेश में अपनाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है.

किन क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस?

इस सहयोग का केंद्र तीन बड़े सेक्टर होंगे... एविएशन, डेटा सेंटर संचालन और मेक्ट्रॉनिक्स. एविएशन के क्षेत्र में एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस), कार्गो हैंडलिंग और एयरसाइड लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में विशेष ट्रेनिंग देने की योजना है. मेक्ट्रॉनिक्स.. जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मेल होता है, भविष्य की इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है. वहीं डेटा सेंटर ऑपरेशन आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है.

जेवर एयरपोर्ट के लिए तैयार होगी खास टीम

उत्तर प्रदेश में बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि एक विशाल आर्थिक इकोसिस्टम बनने जा रहा है. ऐसे में प्रशिक्षित और इंडस्ट्री-रेडी मैनपावर की जरूरत बेहद अहम होगी. सिंगापुर के साथ यह समझौता जेवर एयरपोर्ट और उससे जुड़े उद्योगों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने में मदद करेगा. यानी यूपी के युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि हाई-स्किल प्रोफेशनल के रूप में सामने आएंगे.

वैश्विक मानकों की ओर बढ़ता यूपी

आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (ITEES) के साथ हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के अनुभव साझा किए गए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक शिक्षा पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि परिणामोन्मुख और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग को प्राथमिकता देगा. सरकार इन एमओयू को जल्द जमीन पर उतारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएगी. लक्ष्य साफ है कि युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण मिले जो सीधे रोजगार से जुड़ा हो और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे.

युवाओं के सपनों को मिलेगा नया आसमान

आज का युवा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल चाहता है. वह ऐसी ट्रेनिंग चाहता है जिससे नौकरी के मौके बढ़ें और आय बेहतर हो. सिंगापुर के साथ यह साझेदारी उसी दिशा में बड़ा कदम है. अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में यूपी के आईटीआई, पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थान सिंगापुर मॉडल की झलक दिखा सकते हैं. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगा मजबूत आधार

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और औद्योगिक कॉरिडोर तेजी से बन रहे हैं. ऐसे में कुशल मानव संसाधन की मांग लगातार बढ़ रही है. सिंगापुर के साथ यह समझौता इस मांग को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है. यह पहल न सिर्फ रोजगार बढ़ाएगी, बल्कि यूपी को स्किल्ड वर्कफोर्स के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर सकती है.