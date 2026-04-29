Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3198234
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

शिलान्यास भी हमारा, उद्घाटन भी हमारा! CM योगी के 'सुपरफास्ट' मॉडल ने बदली यूपी की तस्वीर, टूट गए विकास के सभी रिकॉर्ड

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने यह दिखाया है कि योजनाओं को केवल शुरू करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करना ही असली विकास है. सीएम योगी ने यूपी को ‘कंप्लीट पैकेज मॉडल’ दिया. 

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिलान्यास भी हमारा, उद्घाटन भी हमारा! CM योगी के 'सुपरफास्ट' मॉडल ने बदली यूपी की तस्वीर, टूट गए विकास के सभी रिकॉर्ड

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने यह दिखाया है कि योजनाओं को केवल शुरू करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करना ही असली विकास है. सीएम योगी ने यूपी को ‘कंप्लीट पैकेज मॉडल’ दिया. इसमें परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके पूर्ण होने तक काम कभी नहीं रुकता, चाहे जेवर एयरपोर्ट, गंगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हों या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अन्य योजनाएं. ताजा उदाहरण देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे हमारे सामने है. 595 किलोमीटर के एक नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर 2021 को शिलान्यास किया गया और 29 अप्रैल 2026 को आज जनता को समर्पित कर दिया गया.

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को 9 वर्षों में बीमारू राज्य की पहचान से बाहर निकाला. उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट समेत अन्य तमाम क्षेत्रों में सौगात दी. सीएम योगी के कार्यकाल में सिर्फ योजनाएं बनी ही नहीं बल्कि वह जमीन पर भी उतरीं. उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया फिर जमीनी स्तर पर इनकी तैयारी, विभागों की जिम्मेदारी, निर्माणाधीन योजनाओं की लगातार निगरानी खुद की और आखिर में उनका लोकार्पण कर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया.

सीएम योगी के निर्देशन में ही जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का रिकॉर्ड टाइम में उद्घाटन 28 मार्च 2026 को हुआ, जिसका शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया गया था. यह उत्तर प्रदेश का पांचवां इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते हवाई यातायात के दबाव कम करने का काम कर रहा है. साथ ही सीएम योगी के विजन के चलते ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना, जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत लिंक एक्सप्रेस पूरे हुए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की ही देन है कि 14 जुलाई 2018 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ और 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया. इसी क्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी 2020 में रखी गई और जुलाई 2022 में इसे जनता को समर्पित किया गया. उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए बुंदेलखंड जैसे तमाम पिछड़े क्षेत्रों सड़क नेटवर्क को बढ़ावा दिया गया. इससे क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हो रहा है.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का भी मार्च 2019 में शिलान्यास हुआ. यह एक्सप्रेसवे भी लगभग बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण योगी सरकार अगले कुछ महीने में कर सकती है. इससे लखनऊ-कानपुर के बीच की यात्रा का समय लगभग दो घंटे से घटकर 45 मिनट हो जाएगा.

वहीं पूर्वांचल की राह आसान करने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पूरा किया गया. इस परियोजना पर काम फरवरी 2020 से शुरू हुआ था. प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प के चलते इसका जून 2025 में योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया. वहीं 115 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर भी कार्य योजना बनाई जा रही है. अनुमान है कि इस पर 1300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह 63 गांव से होकर गुजरेगा, जिससे विकास की धारा बहेगी. इन्हीं विजन के चलते आज देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में शानदार उपलब्धि
वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट संचालित हो रहे थे, जिसमें लखनऊ और वाराणसी का नाम शामिल है. हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ने देश में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी. राज्य 21 एयरपोर्ट का नेटवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सीएम योगी ने यूपी को 5 इंटरनेशनल एयपोर्ट वाले राज्य के रूप में पहचान दिलाई है. इसका सबसे जीवंत उदाहरण अयोध्या एयरपोर्ट भी है. अयोध्या में फरवरी 2022 से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना शुरू हुआ था. यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ और 30 दिसंबर 2023 में उद्घाटन किया गया.
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लिए 10 मार्च 2024 की तारीख काफी अहम रही. इस दिन एक साथ आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती के हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया. सीएम योगी के विजन का नतीजा है कि जहां 2016-17 में महज 59.97 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी. वहीं 2024-25 में यह संख्या 14 करोड़ से ज्यादा हो गई.

हर शहर को मेट्रो देने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी काफी काम हुआ है. इस तरफ भी योगी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है. यूपी के शहरों के अंदर यातायात सुधारने के लिए तेजी से मेट्रो कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है. इसी क्रम में 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो की नींव रखी गई. महज चार साल के अंदर मार्च 2024 में इसका उद्घाटन कर संचालन शुरू किया गया. वहीं 22 फरवरी 2026 को मेरठ मेट्रो का संचालन शुरू हुआ. वहीं योगी सरकार ने गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में भी मेट्रो संचालन की मंशा जाहिर की है.

रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा योगदान
केंद्र सरकार ने योगी सरकार पर भी भरोसा जताया और नतीजा रहा कि आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट भी बन चुकी है. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन मई-जून 2025 में हुआ, जिससे देश में यूपी की अलग छवि बनी है.
वहीं वर्ष 2019 में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) की नींव रखी गई और वर्ष 2023 से इसका संचालन शुरू हुआ. इसके तहत कानपुर में गोला-बारूद और मिसाइल संयंत्र अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस में फरवरी 2024 से काम शुरू हो गया है. रक्षा उत्पादों के निर्माण में उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभा रहा है.

इन विकास योजनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि योगी सरकार के ‘कंप्लीट पैकेज मॉडल’ की सफलता के पीछे बदलाव की लाने की इच्छा और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण कारण हैं. अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और काम में लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही तकनीक का उपयोग बढ़ाकर परियोजनाओं की निगरानी को और प्रभावी बनाया गया, जिससे सफलता हासिल हुई.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Allahabad High Court
शादी में बधाई मांगना किन्नरों का हक नहीं.... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Gorakhpur accident
गोरखपुर में दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने BSF जवान को रौंदा
UPESSC
UPESSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान; जानें कब से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड
CM Yogi Ayodhya Visit
अयोध्या में गूंजे ‘जय श्री राम’ के जयकारे: सीएम योगी की मौजूदगी में भव्य ध्वजारोहण
heart patients
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शुक्ला ने दिल के रोगियों को दी अहम सलाह, अपनाएं ये टिप्स
aligarh news
अलीगढ़ में नकली पनीर का बड़ा भंडाफोड़, 5 लाख रुपये का मिलावटी पनीर किया गया जब्त
Allahabad High Court
पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला
kaushambi news
कब्र से निकाला गया सच… प्यार, धोखा और मौत की दर्दनाक कहानी ने हिला दिया कौशांबी
kaushambi news
कौशांबी में सुसाइड कांड ने लिया नया मोड़, पुलिस पर उठे सवाल
Gorakhpur News
दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में लूट, 40 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 बदमाश गिरफ्तार