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UP के युवाओं को क्यों जाननी चाहिए 2017 से पहले की 'काली हकीकत'? CM योगी ने खोल दिया अतीत का कच्चा चिट्ठा!

Gorakhpur News: गोरखपुर की धरती पर शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'प्रबुद्ध संवाद' कार्यक्रम में मंच पर आए, तो उनके शब्दों में भविष्य की चिंता और अतीत का सबक दोनों था.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 15, 2026, 08:32 PM IST
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UP के युवाओं को क्यों जाननी चाहिए 2017 से पहले की 'काली हकीकत'? CM योगी ने खोल दिया अतीत का कच्चा चिट्ठा!

Gorakhpur News: गोरखपुर की धरती पर शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'प्रबुद्ध संवाद' कार्यक्रम में मंच पर आए, तो उनके शब्दों में भविष्य की चिंता और अतीत का सबक दोनों था. राप्तीनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने समाज के पढ़े-लिखे और जागरूक वर्ग (प्रबुद्धजन) से एक खास अपील की. उन्होंने कहा कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो 18-20 साल के युवा हैं, उन्होंने शायद वह दौर नहीं देखा जब यूपी में 'अराजकता' का राज था. सीएम ने साफ कहा कि अगर हम अपने युवाओं को 9-10 साल पहले के उत्तर प्रदेश की असलियत नहीं बताएंगे, तो वे गुमराह हो सकते हैं. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि कैसे एक वक्त पर यह प्रदेश दंगों और कर्फ्यू की आग में झुलसता था.

2017 से पहले का वो डरावना दौर
सीएम योगी ने उन दिनों की याद दिलाई जब उत्तर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अव्यवस्था से होती थी. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "2017 से पहले जब कोई बच्चा पैदा होता था, तो मां-बाप खुश होने के बजाय इस चिंता में रहते थे कि कहीं उसे 'इंसेफेलाइटिस' (दिमागी बुखार) न हो जाए." पढ़ाई के लिए अच्छी जगह नहीं थी, और अगर युवा नौकरी के लिए बाहर जाता था, तो उसे अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर होना पड़ता था. गुंडा टैक्स से व्यापारी परेशान थे, डॉक्टर डरे हुए थे और बेटियां घर से बाहर निकलने में घबराती थीं. क्षेत्रीय दलों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश का जो शोषण किया, उसका खामियाजा आज भी लोग याद करते हैं.

गोरखपुर की बदली सूरत
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अब स्थितियां बदल चुकी हैं. कभी खुद 'बीमार' रहने वाला बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज शानदार सुविधाएं दे रहा है, और गोरखपुर में एम्स (AIIMS) शान से खड़ा है. बरसों से बंद पड़ा खाद कारखाना अब धुआं उगल रहा है, यानी रोजगार पैदा कर रहा है. पिछले 9 सालों में अकेले गोरखपुर में 15 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरे हैं, जिससे करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार मिला है. आज यूपी में 'गुंडा राज' नहीं, बल्कि 'कानून का राज' है, जहां बेटी और व्यापारी दोनों निडर होकर अपनी राह पर चल सकते हैं.

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वैश्विक संकट और पीएम मोदी का विजन
सीएम योगी ने सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब अमेरिका जैसे विकसित देश पस्त हो गए थे, तब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट दिखाया. अमेरिका की आबादी हमारी तुलना में बहुत कम है, फिर भी वहां मौतें हमसे चार गुना ज्यादा हुईं. यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व खुद 'फ्रंटफुट' पर खेल रहा था. आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है.

ईंधन बचाओ, देश बचाओ
पश्चिम एशिया के तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते ईंधन के दामों पर चिंता जताते हुए सीएम ने एक नई राह दिखाई. उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में डीजल-पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और फिजूलखर्ची रोकने की अपील की है. सीएम योगी ने खुद मिसाल पेश करते हुए राष्ट्रहित में अपने काफिले को छोटा कर दिया है. उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से कहा कि हमें सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और 'कार पूलिंग' (गाड़ी साझा करना) जैसे उपायों को अपनाना होगा. विषम परिस्थितियों में देश के साथ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है.

बंगाल में खिला 'कमल' और राम नाम की महिमा
संबोधन के अंत में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के सियासी बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कमल खिलने से हर भारतीय खुश है क्योंकि वहां अब सुरक्षा का नया माहौल बन रहा है. उन्होंने प्रबुद्धजनों को याद दिलाया कि भारत की परंपरा ज्ञान की रही है और 'जय श्रीराम' का उद्घोष सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि प्रभु राम के उन आदर्शों को मानने का संकल्प है जो हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाते हैं. सांसद रवि किशन और अन्य नेताओं ने भी सीएम योगी के इस विजन की तारीफ करते हुए उन्हें विकास और सुशासन का 'असली मॉडल' बताया.

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