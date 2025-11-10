Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2996123
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश

Gorakhpur News: सीएम योगी बीते सप्ताह गोरखपुर शहर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. टीपीनगर चौक से पैडलेगंज मार्ग तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य फरवरी 2023 में शुरू हुआ था.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश

Gorakhpur Six-Lane Flyover: सीएम योगी बीते सप्ताह गोरखपुर शहर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. टीपीनगर चौक से पैडलेगंज मार्ग तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य फरवरी 2023 में शुरू हुआ था. लेकिन काम की रफ्तार धीमी देखकर सीएम योगी नाराज हो गए. उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों और निर्माण संस्था को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून खत्म होने के बाद का समय काम तेजी से करने के लिए सबसे उपयुक्त था. फिर भी प्रगति उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हुई? सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि तकनीकी मैनपावर-मशीनें और संसाधन बढ़ाकर काम को तय समय में पूरा किया जाए.

₹429 करोड़ की लागत से बन रहा फ्लाईओवर

करीब ₹429 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से बन रहा यह सिक्सलेन फ्लाईओवर गोरखपुर का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है. उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इसमें 77 पिलर बनाए जा रहे हैं. अब तक 72 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और लक्ष्य जनवरी 2026 तक का रखा गया है. मुख्यमंत्री ने पिलर संख्या 62-63 और 18-19 के पास रुककर फ्लाईओवर की स्थिति का जायजा लिया. सेतु निगम के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 77 में से 55 पिलरों पर स्लैब डालने का कार्य पूरा हो चुका है. बाकी पिलरों पर जनवरी 2026 तक स्लैब डाल दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सिक्योरिटी और सेफ्टी पर विशेष जोर

सीएम योगी ने पिलर पर स्लैब डालने के दौरान सुरक्षा और सेफ्टी के सभी इंतजाम सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सुरक्षा सर्वोपरि है. मजदूरों की सुरक्षा और सड़क पर चलने वाले नागरिकों की सेफ्टी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए. सीएम ने यह भी कहा कि फ्लाईओवर के नीचे और सर्विस रोड पर प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जाए ताकि रात में भी लोगों को कोई परेशानी न हो.

अयोध्या की तर्ज पर सुंदरीकरण के निर्देश

योगी आदित्यनाथ ने फ्लाईओवर के नीचे की खाली जगहों का सुंदरीकरण अयोध्या की तर्ज पर कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे का क्षेत्र साफ-सुथरा और आकर्षक दिखना चाहिए. साथ ही सड़कों का ढाल (स्लोप) नालों की तरफ हो ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके. उन्होंने नालों पर जाली लगाने का भी आदेश दिया ताकि कचरा नालों में न जाए और जलजमाव की समस्या न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विस रोड और नालों का अलाइनमेंट सही हो.. यह सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी हालत में पानी न भरने पाए.

एक महीने में पूरा हो ड्रेन और स्लैब का काम

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों ओर नालों और ड्रेन पर स्लैब डालने का काम अधिकतम एक महीने के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. काम में तेजी लाओ और गुणवत्ता से कोई समझौता मत करो. सीएम योगी ने निरीक्षण के अंत में अधिकारियों को साफ हिदायत दी कि तय समय सीमा में काम पूरा न हुआ तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Gorakhpur

Trending news

Gorakhpur
गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश
Interesting News
कभी झूमता, कभी गिरता... उत्तराखंड के जंगलों में दिखा ‘नशे में चूर भालू’
Mathura News
ब्रज में भक्ति का सागर! प्रेमानंद महाराज के आगमन पर नंदगांव से बरसाना तक गूंजा
Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट, पीड़ित बेहोश, जांच शुरू
Varanasi News
BHU में डॉक्टरों की पिटाई,100 से ज़्यादा छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया
CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं,अफसरों को दिया आदेश
Gorakhpur News
हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान
Farrukhabad news
यूपी के इस गांव में खुदाई के दौरान मिला 'सोने' से भरा गिलास,खजाना देखते ही मच गई लूट
dehradun news
हड़ताल पर प्रदेश के 22 हजार उपनल कर्मचारी, दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की कतारें
Mathura News
मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट