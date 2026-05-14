यूपी में 'ईंधन बचाओ' की धूम.. योगी के मंत्रियों ने छोड़ी लग्जरी गाड़ियां, कोई साइकिल से तो कोई पैदल पहुंचा दफ्तर

UP Fuel Saving Campaign: उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार की सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला. सूबे के कद्दावर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ियों को छोड़कर साइकिल पर सवार होकर सड़क पर निकल पड़े.
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UP Fuel Saving Campaign: उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार की सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला. सूबे के कद्दावर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ियों को छोड़कर साइकिल पर सवार होकर सड़क पर निकल पड़े. अपने सरकारी आवास 10 कालिदास मार्ग से जब वे पैडल मारते हुए विधानसभा स्थित कार्यालय पहुंचे तो हर कोई उन्हें देखता रह गया. उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस अपील के बाद उठाया है. जिसमें ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया था.
हफ्ते में एक दिन 'नो फ्यूल डे'
साइकिल से दफ्तर पहुंचने के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेरणादायी घोषणा भी की. उन्होंने संकल्प लिया कि वे हफ्ते में कम से कम एक दिन इसी तरह साइकिल से अपने कार्यालय जाएंगे. खन्ना जी का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 86 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से खरीदता है. जिससे देश का काफी पैसा बाहर चला जाता है. ऐसे में अगर हम थोड़ा सा ईंधन बचाते हैं तो यह पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही सीधे तौर पर राष्ट्रहित से जुड़ा मामला है.
हर तरफ 'स्वच्छ ऊर्जा' की बयार
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस मुहिम का जबरदस्त असर दिख रहा है. यहां आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अपना लिया है. वहीं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव साइकिल चलाते नजर आए. सादगी की हद तो तब दिखी जब वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी अपने घर से नगर निगम कार्यालय तक पैदल ही चल दिए. गोरखपुर में भी सांसद रवि किशन ने अपना भारी-भरकम काफिला छोटा कर दिया है. अब वे केवल दो गाड़ियों के साथ चलते हैं. वहां के महापौर ने तो सुरक्षा के लिए चलने वाली 'एस्कॉर्ट' गाड़ियां ही हटा दी हैं.
साहब भी अब चलने लगे पैदल
केवल नेता ही नहीं बल्कि यूपी के बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इस अभियान में दिल खोलकर हिस्सा ले रहे हैं. बाराबंकी के डीएम ईशान प्रताप सिंह अपने आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे. प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ियां छोड़ दी हैं. मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने तो साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया. रामपुर के डीएम ने भी तेल बचाने के लिए एक स्मार्ट तरीका निकाला और कई जरूरी बैठकें वर्चुअल (ऑनलाइन) ही निपटा लीं ताकि गाड़ियां न दौड़ानी पड़ें.
मिर्जापुर से अयोध्या तक ईंधन बचाने की रणनीति
अयोध्या के महापौर और नगर आयुक्त ने अपनी सुरक्षा गाड़ियां वापस कर दी हैं. वहां अब पार्षदों ने तय किया है कि सोमवार को कोई भी अपनी निजी गाड़ी नहीं लाएगा. सब बस या टेम्पो जैसे सार्वजनिक वाहनों से ही नगर निगम आएंगे. मिर्जापुर के डीएम पवन कुमार गंगवार ने तो बाकायदा आदेश जारी कर दिया है कि अफसर फील्ड पर जाते समय एक-दूसरे के साथ गाड़ियां शेयर करें. सरकार की इस पहल से न केवल करोड़ों रुपये के तेल की बचत होगी बल्कि यह बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ भी एक बड़ा हथियार साबित होगा.