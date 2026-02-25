Advertisement
जापान में CM योगी का ‘मेगा डे’, पहले ही दिन धमाकेदार आगाज, हजारों करोड़ के करार पर हस्ताक्षर

CM Yogi Japan Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का पहला दिन ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया. टोक्यो में आयोजित बैठकों और कारोबारी मुलाकातों के बीच करीब 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:40 PM IST
यह केवल आंकड़ा नहीं है बल्कि यूपी की औद्योगिक तस्वीर बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. सरकार का दावा है कि इन समझौतों से कृषि, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टरों में नई ऊर्जा आएगी.

किन-किन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

पहले दिन जिन प्रमुख कंपनियों के साथ करार हुआ, उनमें Kubota Corporation, Minda Corporation, Japan Aviation Electronics Industry, Nagase & Co Ltd और Seiko Advance Ltd शामिल हैं. इसके अलावा ओ एंड ओ ग्रुप और अन्य कंपनियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर समझौते किए. इन कंपनियों की दिलचस्पी से साफ है कि जापान की इंडस्ट्री यूपी को एक बड़े और भरोसेमंद बाजार के रूप में देख रही है.

कृषि और मशीनरी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

1890 में स्थापित Kubota Corporation कृषि और औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में दुनिया की जानी-मानी कंपनी है. ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इंजन और निर्माण उपकरण बनाने के साथ-साथ यह जल और पर्यावरण अवसंरचना समाधान में भी काम करती है. भारत में एस्कॉर्ट्स कुबोता लिमिटेड के साथ साझेदारी के जरिए कंपनी पहले से सक्रिय है. अब यूपी में विस्तार से फार्म मैकेनाइजेशन और आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा मिलेगा. इससे किसानों को नई तकनीक और बेहतर मशीनरी का फायदा मिल सकता है.

ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में नई रफ्तार

Minda Corporation और Japan Aviation Electronics Industry के बीच सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी. मिंडा कॉर्पोरेशन मैक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग हार्नेस, सेंसर और ईवी समाधान में अग्रणी है, जबकि जेएई एडवांस कनेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है. इस साझेदारी से यूपी में हाई-टेक ऑटो पार्ट्स निर्माण को नई दिशा मिल सकती है.

इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग और रियल एस्टेट में भी निवेश

Seiko Advance Ltd औद्योगिक प्रिंटिंग इंक और कोटिंग सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है. इसके उत्पाद ऑटोमोटिव डीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पैनल और ग्लास प्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं. कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है और यूपी में इसका विस्तार कई छोटे-बड़े उद्योगों को सपोर्ट देगा. इसके अलावा ओ एंड ओ ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की सहमति जताई है. इससे होटल, कमर्शियल स्पेस और शहरी विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

