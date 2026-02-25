Advertisement
ग्रीन एनर्जी से सेमीकंडक्टर तक.. सीएम योगी ने जापान की दिग्गज कंपनी को दिया ऑफर

CM Yogi Japan Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो पहुंचते ही साफ कर दिया कि उनका मकसद केवल औपचारिक मुलाकातें करना नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बनाना है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:55 PM IST
CM Yogi Japan Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो पहुंचते ही साफ कर दिया कि उनका मकसद केवल औपचारिक मुलाकातें करना नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बनाना है. इस सिलसिले में उन्होंने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी Mitsui & Co. Ltd. के मैनेजिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिजनेस यूनिट) काजुकी शिमिजु से मुलाकात की. बैठक में यूपी में बड़े और दीर्घकालिक निवेश की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा हुई. सीएम योगी ने मित्सुई प्रबंधन को उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया.

चार बड़े सेक्टर पर रणनीतिक बातचीत

बैठक के दौरान सीएम योगी ने खास तौर पर चार ऐसे सेक्टरों पर फोकस किया.. जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे.

1. नवीकरणीय ऊर्जा

सोलर एनर्जी, बायो-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसी परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. यूपी में भरपूर भूमि और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इन क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं.

2. आईसीटी और डिजिटल सेक्टर

आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई. राज्य सरकार चाहती है कि यूपी केवल मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं बल्कि डिजिटल इनोवेशन का भी केंद्र बने.

3. सेमीकंडक्टर निर्माण

चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के विस्तार को लेकर गंभीर चर्चा हुई. देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. ऐसे में मित्सुई जैसी वैश्विक कंपनी की भागीदारी अहम हो सकती है.

4. डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर

हाइपर-स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले. तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में डेटा सेंटर की मांग लगातार बढ़ रही है और यूपी इस अवसर को भुनाना चाहता है.

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसा

सीएम योगी ने मित्सुई प्रबंधन को बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है. साथ ही यहां बेहतरीन कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, विस्तृत एक्सप्रेसवे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी माहौल देती है. सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया के जरिए उद्योगों को बिना अनावश्यक देरी के मंजूरी दी जाती है.

भारत-जापान साझेदारी को जमीनी मजबूती

सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश भारत-जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उनका मानना है कि जापान की तकनीकी दक्षता और यूपी की विशाल बाजार क्षमता मिलकर एक नई औद्योगिक कहानी लिख सकती है.

